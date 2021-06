Florin Busuioc i-a dat cele mai proaste vești lui Cătălin Măruță. Ce se întâmplă de la noapte

Florin Busuioc a venit în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a vorbit despre ce urmează din punct de vedere meteorologic. Se pare că din această noapte vremea se va schimba total, urmân ploi în aproape toată țara.

Florin Busuioc a spus ce se va întâmpla cu vremea începând din noaptea aceasta, dar și ce temperaturi vor fi în țară.

Apoi intram intr-un cod galben tot de vremea rea, tot de instabilitate, o sa fie deranj destul de mare, cu cantitati mari de apa. Temperaturile mai scad un pic maine. Maine, maxima nationala va fi de 34 de grade, poimaine vor fi 35 grade C. După noaptea asta, în fiecare dintre serile care urmeaza pot sa apara ploi si vijelii in fiecare parte a tarii”, a spus Florin Busuioc.

”E caldura mare, nu stiu ce se intampla, din N Africii a plecat o masa de aer foarte fierbinte, a plecat spre Spania, apoi spre Berlin, a ajuns la noi cand ne era mai drag. E un cod portocaliu de instabilitate in noaptea asta si va ploua rau de tot, in sud-vest, centru, nord si la munte, apropae in toata tara. Vantul va bate cu 80-100 km pe ora, poate sa cada si grindina, vor fi cantitati mari de apa.

De asemenea, Florin Busuioc a vorbit și despre fenomenul tornadelor, spunând că ele au devenit tot mai frecvente. De altfel el este de părere că oamenii sunt motivul pentru care clima s-a schimbat.

”Ziua se acumuleaza caldura. Tornadele nu mai sunt un fenomen de coasta, care se produc in America, spre exemplu, eu am vorbit la un moment dat cu un climatolog din Norvegia si mi-a spus ca el era vanator de tornade, si că nu mai trebuia sa le vaneze prin America, pentru ca are 300 tornade pe an in zona Norvegiei.

Au mai fost tornade si la noi, a fost acum vreo 3 ani o tornada s-a format in zona Aradului, mutand din loc un autobuz gol 100 de metri. Nu e de gluma, nu se produc tornade numai in America sau Indonezia„, a mai spus Florin Busuioc.