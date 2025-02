Florin Busuioc, internat trei zile în spital. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatorul TV

Florin Busuioc, cunoscut de telespectatori drept Busu de la meteo, a trecut recent printr-o problemă de sănătate care l-a ținut departe de ecran timp de câteva zile. Actorul și prezentatorul în vârstă de 62 de ani a fost internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș”, după ce a fost diagnosticat cu gripă.

Internat timp de trei zile, cu simptome severe

Invitat în emisiunea „La Măruță”, Florin Busuioc și-a cerut scuze pentru absența sa din săptămâna precedentă și a explicat că a avut o formă severă de gripă. Acesta a povestit că inițial a fost pus pe perfuzii, dar după doar 30 de minute a renunțat la ele.

„Îmi cer scuze pentru săptămâna trecută, când n-am venit, dar eram în spital. Da! Am avut gripă și am fost internat la Victor Babeș. S-au purtat extraordinar cu mine. Au fost minunați oamenii de acolo, m-au tratat foarte bine. Am avut o mică perfuzie la început, dar a durat doar jumătate de oră. Am stat internat trei zile: miercuri, joi și vineri”, a declarat prezentatorul.

Potrivit acestuia, simptomele au fost destul de grave, având febră puternică, tuse agresivă și dureri musculare severe. „A fost o formă urâtă de gripă. Am avut febră la început, iar tusea mă nenorocea. În momentul în care tușeam simțeam că îmi scot plămânii afară. Era foarte greu, o stare proastă, dureri musculare înfiorătoare, mă durea tot corpul”, a explicat Busu.

Cum se simte acum Florin Busuioc

După trei zile de spitalizare și o săptămână de recuperare, Florin Busuioc spune că acum este complet refăcut. Medicii i-au recomandat să se odihnească și să își acorde timp pentru recuperare.

„Am fost în concediu, mi s-a spus să stau liniștit, să mă refac. Acum sunt ok, nu mai am niciun fel de problemă. Am scăpat de febră, de tuse, de toate”, a mai spus prezentatorul.

Deși episodul de gripă l-a pus la încercare, Florin Busuioc și-a reluat activitatea și a revenit pe micile ecrane, spre bucuria fanilor săi.