Florin Busuioc, decizie radicală pentru sănătatea lui. Trebuie să slăbească urgent: „E complicat” EXCLUSIV

Florin Busuioc a trecut pe lângă moarte în 2018, când a suferit un infarct. L-am întâlnit, zilele trecute, la lansarea grilei de toamnă de la Pro TV. Nu am vorbit despre prognoza Meteo, rubrică pe care Busu o prezintă în cadrul matinalului, ci despre sănătate. Celebrul actor ține sub control problemele cu inima și merge constant la control. Iată ce a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Florin Busuioc are probleme de sănătate

Unul din cei mai apreciați prezentatori TV, actorul Florin Busuioc, nu este străin de problemele de sănătate. Așa cum spuneam la început, în 2018 era aproape de moarte, după un infarct avut exact pe scenă.

Astăzi, la 4 ani de la acel moment, se pare că actorul a luat o decizie importantă pentru el. În interviul exclusiv acordat pentru Impact.ro, Florin Busuioc ne-a povestit despre lupta pe care o duce în ultimii ani cu kilogramele în plus și hotărârea pe care a luat-o.

Cum sunteți cu sănătatea?

Sunt ok, am avut Covid acum 3 săptămâni, am scăpat repede, 2 zile cred că m-au ținut febra și durerile musculare, după care, pentru că m-am dus la spital din prima zi, mi-au dat un antiviral care m-a ajutat foarte tare și am scăpat destul de repede. Nu am avut probleme deloc, nicio complicație, nici oboseală după Covid. Am avut noroc, da.

Legat de problemele cu inima, le monitorizați, sunteți sub tratament?

La 6 luni merg la control la medicul care a avut grijă de mine și în spital, iau medicamente, am un tratament pe care îl iau zilnic, nu sunt multe medicamente – 4 pastile, nu am probleme.

Să fiu sincer, în afară de supraponderabilitate de care nu pot să scap, nu am altfel de probleme. Și de asta ar trebui să scap la un moment dat, poate cu ajutorul unui nutriționist.

Este un efect al faptului că ați renunțat la țigări și ați luat kilograme în plus?

Bănuiesc că a avut legătură și cu renunțatul la țigări și cu poftele mele, sunt cam gurmand, da.

Câte kilograme ați luat în plus față de perioada în care aveați o greutate la care vă simțeați bine?

Am avut mai multe perioade. Am avut o perioadă în care tot așa, de stres, m-am îngrășat foarte tare, aveam 110 kg. După aceea am slăbit la 98, după aceea m-am îngrășat din nou la 104-106 și acum am 106 kg.

Și trebuie să slăbesc până la 88, cel mai puțin atât ar trebui, ar trebui să am vreo 80 dacă mă întrebi pe mine, hai și 90 e bine. Dar să slăbești 16 kg e complicat.

Ați ținut diete în trecut?

Am mai ținut așa diete, dar nu pot să mă țin de ele să fiu sincer, nu mă pot ține cum trebuie, pentru că nu au fost diete controlate, diete date de cineva, de un nutriționist.

Au fost diete luate de pe net, date de cine știe cine, unul care a încercat și i-a ieșit.

Deci trebuie să ajungeți la nutriționist

Trebuie, obligatoriu să ajung la nutriționist. Am o nutriționistă bună. Dacă ați văzut-o pe Greta de la Măruță, care a slăbit 25-30 kg, aș vrea să merg la nutriționista ei, da.

Concluzie

Nu știm dacă Florin Busuioc va lua o decizie și în privința aparițiilor sale TV, dar cert este că problemele de sănătate sunt prioritare. Îi urăm sănătate și multă putere de muncă.