Florentin Petre, prima reacție după ce soția l-a acuzat de infidelitate. Fostul „tricolor” a dezvăluit că vrea să divorțeze și susține că Margarita Peychinska l-a amenințat că se sinucide

Florentin Petre a reacționat după acuzele soției, fosta Miss Playboy Bulgaria 2002. Margarita Peychinska a dat mai multe declarații în care a spus că fostul jucător al naționalei a înșelat-o de mai multe ori și că a fost nevoită să-și vândă apartamentul pentru că nu mai aveau bani. Antrenorul susține că lucrurile nu stau deloc așa și a dezvăluit că tot scandalul a pornit după i-a spus că își dorește să divorțeze și chiar a înaintat acțiune în instanță.

Florentin Petre se află într-un conflict crunt cu soția, după un mariaj de aproape 16 ani. Cine a văzut postările de pe rețele sociale nu ar fi crezut așa ceva. Cei doi pozau drept un cuplu perfect, în care domnește armonia. De câteva luni aceste mesaje nu au mai apărut și acum câteva zile am aflat și de ce. Margarita Peychinska a ieșit la atac și a acordat mai multe interviuri în care a susținut că a fost înșelată de mai multe ori. Una dintre aventuri ar fi avut loc chiar în perioada în care a fost însărcinată.

Florentin Petre s-a gândit că este timpul să răspundă acestor acuzații și a postat un mesaj lung pe Facebook, în care spune că acuzele soției nu sunt adevărate. A recunoscut că nu se mai înțeleg bine de aproape trei ani.

„Nu cunosti un om intr-o viata, apai in 16 ani. Initial nu am dorit sa dau nicio declaratie pentru ca dincolo de neintelegerile noastre, avem impreuna un copil si mi se pare normal ca baiatul nostru sa fie ferit de orice am avea noi ca parinti sa ne reprosam. Independent de greseli, copilul ne iubeste pe amandoi la fel iar eu nu imi permit ca fiul nostru sa citeasca niste declaratii de-ale mele in care arunc cu noroi in mama lui. In general nu e normal sa aruncam cu noroi in alegerile noastre.

Florentin Petre a dezvăluit că își dorește să divorțeze, fără scandal, doar că soția lui refuză și tensionează atmosfera. El susține că a fost amenințat de mai multe ori.

Nu am premeditat niciodata nimic, tocmai de aceea m-am axat mai mult pe cresterea copiilor, pe a oferi o educatie corecta si pe a munci pentru ca familia mea sa nu duca lipsa de nimic, nu am strans probe care sa incrimineze intr-un fel femeia cu care imi petreceam viata pentru ca nu m-am gandit o secunda ca voi avea nevoie vreodata, caracterul nu-mi permite sa fac jocuri de culise, premeditari si filme. Intotdeauna am speram ca va exista o cale corecta fata de casnicia noastra, fata de copii, astfel incat sa nu se ajunga ca o spalare a rufelor in public. Am avut incredere in ea pana in ultimul moment ca va fi cerebrala si ca nu va permite o mocirla, de dragul copilului cel mic”, a mai spus antrenorul.

Florentin Petre a fost suprins când soția a declarat că aveau grave probleme financiare și că a fost nevoită să cheltuie o bancnotă de 20 de euro, semnată de Guti, fost jucător la Real Madrid. Spune că este vorba de minciuni și că femeia obișnuia să ascundă mâncarea din frigider.

Florentin Petre a dezvăluit că acum o jumătate de an și-a anunțat soția că vrea să divorțeze, iar de aproape cinci luni nici măcar nu mai locuiesc împreună. Când a văzut că nu mai este cale de împăcare s-a dus la judecătorie și a depus o cerere de divorț.

„Acum 6 luni i-am spus direct ca vreau sa divortam pentru ca am realizat in ultima vacanta ca nu se mai poate salva nimic, ca lucrurile merg continuu in directia gresita si ca situatia se degradase intr-un asa fel incat ma simteam strain in casa mea, nu mai aveam niciun fel de sentiment pentru femeia cu care imparteam patul si categoric si banii, ca dezamagirea mea in ceea ce o priveste era atat de mare incat nu mi-o mai doream. Am incercat in fel si chip sa-i explic asta, am cautat tot felul de motive pentru care sa o fac sa inteleaga ca eu nu mai vreau sa fiu cu ea, unele motive ale mele, recunosc, fiind si inventate pentru ca efectiv nu mai stiam cum sa o determin sa accepte separarea fara acele dure amenintari care puteau sa afecteze in mod categoric copilul meu.

Suntem despartiti in fapt de 5 luni, eu am mers la copil constant, am o relatie extraordinara cu toti copiii mei, mai ales cu cel mic, care e la varsta la care are nevoie de mai multa atentie iar ori de cate ori am ocazia merg si petrec timp cu el. De la despartirea in fapt, BANII mei au stat intotdeauna in contul ei pentru ca am vrut ca lor sa nu le lipseasca absolut nimic. Nu am pus pret pe bani ci doar pe bunastarea lor.

Mi se pare josnic pentru o femeie sa nu inteleaga ca nu mai este dorita de un barbat, din varii motive si din vina comuna, mi se pare degradant pentru o mama sa iasa in presa si sa nu tina cont ca sunt tatal copilului ei, sa arunce cu noroi intr-o imagine pe care mi-am construit-o muncind pe branci, cu sacrificii imense. Eu sunt singura sursa de venit consistenta atat pentru ea cat si pentru copilul meu si ar fi trebuit sa se gandeasca inainte de a-mi strica imagina, pentru ca asta ar implica si o lipsa de venituri financiare pentru mine, venituri din care ar trebui sa ii ofer si ei pentru a avea tot ce-i trebuie pentru copilul nostru. Doar pentru copilul nostru, pentru ca ceilalti doi copii ai mei au clacat inaintea mea si au ales sa plece din casa in care stateam cu totii pentru ca nu mai suportau actiunile umilitoare la care erau supusi, de la obligatii privind cheltuielile pana la a ascunde mancarea din frigider.

Cale de impacare nu mai exista, ca dovada exista o cerere de divort introdusa de mine la Judecatoria Cornetu pentru desfacerea casatoriei si pentru stabilirea custodiei si domiciliului copilului. Intotdeauna am sa fac de asa natura incat copilului meu sa-i fie bine, iar daca pentru el trebuie sa tac si sa incasez niste ineptii ale mamei lui, am sa o fac. Sunt un tata amenintat, santajat pentru bani, cu o gramada de compromisuri in spate pentru a mentine un climat linistit in casa. Sunt un tata care si-a vazut doi copii plecand din casa parinteasca pentru ca mama vitrega le lua dreptul si la a se hrani. Sunt un tata in primul rand si imi doresc sa mi se respecte drepturile ca atare.

Am mare incredere in Justitia din Romania, am mare incredere ca va actiona spre interesul superior al copilului, acestea fiind si singurul aspect care ma intereseaza. In rest, bucurosi le-om duce toate, de e soare de e nor”, a mai spus Florentin Petre.