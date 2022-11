Fotbalist de la Dinamo, făcut praf de soția lui. L-a prins cu două amante și a făcut public tot ce a văzut

Un fost fotbalist de la Dinamo a fost acuzat de soția lui de infidelitate. Frumoasa șatenă, fostă Miss Playboy Bulgaria 2002, susține că cel pe care l-a considerat sufletul ei pereche ar fi tradus-o cu două domnișoare originare din Brănești și Brăila. Despre cine ar fi vorba.

Situație delicată pentru Florentin Petre. Fosta legendă de la Dinamo a primit acuzații dure din partea soției sale, Margarita Peychinska. Femeia a declarat, în exclusivitate pentru Cancan, că partenerul ei de viață i-ar fi fost infidel și că l-ar fi prins în flagrant cu două domnișoare.

Cei doi sunt în plin proces de divorț, deși, la început, frumoasa bulgăroaică ar fi rămas discretă în declarații, spunând că ea și Florentin Petre trec printr-o „pauză a relației”. Acum, însă, nu mai este cale de întors, iar în cel mai recent interviu acordat, Margarita Peychinska a făcut dezvăluiri cutremurătoare.

Ea susține că fostul ei partener de viață, ex-fotbalistul Florentin Petre, ar fi încercat să o convingă să accepte faptul că are o amantă, care, ulterior, îi va ajuta financiar. La auzul acestor vorbe, bruneta a răbufnit.

„În vară am fost în vacanță în Grecia. După ce ne-am întors totul a fost frumos, chiar ne făceam planuri să facem renovări prin casă. Și, dintr-o dată, am văzut că vorbește cu cineva prin mesaje, am reacționat un pic mai tare pentru că nu era pentru prima oară și eram sătulă.

A fost pentru prima dată când mi-a recunoscut și mi-a spus că el, de fapt, a găsit, ca să-l citez, pe una ‘șmecheră’ care îl va ajuta să intre în niște cercuri, că o să ne fie bine financiar, că el nu se va schimba față de mine și copil. Am și mesajele!

Că noi nu vom simți existența ei, că el va veni acasă la fel ca până acum. Probabil s-a așteptat ca eu să accept așa ceva. I-am spus că nu sunt de acord. El a prezentat că ne va fi bine financiar. El voia să rămânem căsătoriți, dar să umble cu cealaltă femeie.

Eu nu am cum să fac așa ceva. Eu sunt o familistă. Pentru mine, familia înseamnă doi oameni care se iubesc și copiii. Asta s-a întâmplat în iulie.

I-am spus să termine ce a început acolo și să ne refacem căsătoria, pentru că am avut grijă și de copilul nostru și de cei pe care îi are din primul mariaj”, a declarat Margarita Peychinska pentru sursa citată.