Divorţul finalului de an în România. Soţia lui Florentin Petre povesteşte prin ce a trecut în căsnicia cu fotbalistul: „Am vândut şi apartamentul pentru el”

Românii nu prea le văd cu ochi buni pe soțiile de fotbaliști. Cred că toate duc o viață de vis pentru că soții lor au niște salarii mari, însă nu este deloc așa. Soția lui Florentin Petre, fost fotbalist al generației de AUR a făcut declarații incredibile despre viața pe care a dus-o alături de sportiv.

Margarita Peychinska, fostă Miss Playboy în Bulgaria a revenit cu dezvăluiri incredibile despre viața pe care a dus-o alături de fotbalistul ”Generației de Aur” pe care l-a cunoscut în urmă cu 16 ani, Florentin Petre.

Cei doi au o căsnicie de circa treisprezece ani, însă fosta Miss n-a avut curaj să vorbească despre drama pe care a trăit-o lângă Florentin Petre.

Femeia spune acum că au fost momente în care nu avea ce mânca. A fost nevoită să schimbe 20 de euro cu autograf de la un alt fotbalist,

„Mă crezi că aveam 20 de euro, cu autograful lui Guti (n.red. José María Gutiérrez Hernández, fost fotbalist la Real Madrid), preferatul meu atunci, pe timpuri? Și era semnată pentru mine, scria pentru Margot. Și nu am avut ce să mâncăm și am schimbat acești 20 de euro, care, îți dai seama, aveau o valoare sentimentală pentru mine. Aici, în România, s-a întâmplat”, a mai spus soția lui Florentin Petre.

În plus, femeia spune că și-a vândut chiar și apartamentul pentru a-l ajuta pe fostul soț. Florentin Petre a cunoscut-o pe brunetă pe vremea când juca la ȚSKA Sofia, în Bulgaria.

Atunci, Florentin Petre a divorțat de fosta soție pentru a o face fericită pe bulgăroaică.

Margarita Peychinska spune acum că a făcut multe sacrificii financiare pentru a nu se despărți de fostul fotbalist. Femeia și-a vândut apartamentul înainte de nunta cu Florentin Petre pentru că acesta avea probleme financiare.

„Nu am stat niciodată cu el pentru bani. Eu, de exemplu, mi-am vândut apartamentul din Bulgaria, când nu eram căsătoriți, nu aveam nicio siguranță că vom avea ceva împreună vreodată. L-am vândut pentru a-l ajuta pe el, că avea nevoie de bani. Am făcut-o pentru că l-am iubit și am simțit că trebuie să ajut”, a povestit fostul top model.