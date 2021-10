Floarea care rezistă toată iarna. Cum trebuie s-o îngrijești, de fapt

Care este floarea care rezistă toată iarna. Iată cum trebuie să o îngrijești, de fapt. Floarea este originară din Mexic și înflorește în decembrie și ianuarie. Iată despre ce plantă este vorba.

Ce floare rezistă toată iarna

Cu siguranță ai auzit sau ai văzut Poinsettia sau Crăciunița, după denumirea populară. Ea este una dintre cele mai comune plante de apartament, mai ales în sezonul sărbătorilor de iarnă. Se mai numește și ”cactusul Crăciunului” și este decor de Crăciun, în afară de brad. Iată însă ce trebuie să faci pentru a fi încărcată cu flori toară iarna.

Cum îngerijești Crăciunița

Crăciunița nu se îngrijește greu, iar odată ce sărbătorile de iarnă trec, planta se poate îngriji astfel încât să înflorească iar la anul.

Deși nu este o plantă pretențioasă, Crăciunița are nevoie să stea într-o cameră cu umezeală ridicată și nu este indicat deloc să o ții la un loc unde are contact direct cu razele soarelui, pentru că seceta și căldura afectează planta și potențialul de înflorire. Ba mai mult, Crăciunița are nevoie de perioade îndelungate de întuneric și de frig ca să poată începe să înflorească.

Acestă plantă specifică sărbătorilor de iarnă necesită un sol de calitate, bogat în humus și în alți nutrienți. Ca să crească așa cum trebuie, are nevoie de o temperatură potrivită, în jur de 18 grade C.

Un alt secret al Crăciuniței este apa. Ea iubește apa, deci trebuie să te asiguri că pământul ei este umed în mod uniform, în timpul înfloririi, iar lumina trebuie să fie moderată.

Apoi, după ce perioada de înflorire a trecut, planta se păstrează la rece, la 10 grade C, ca să se încurajeze înflorirea sa. Conform specialiștilor, poți lasa Crăciunița timp de zece ore în lumină și 14 ore la întuneric. Se repetă acest proces vreme de patru până la șase săptămâni, până ce înflorirea va începe iar.

Soiuri de Crăciunițe

În ce privește soiurile de Crăciunițe, trebuie să știi că cea mai disponibilă plantă de poinsettia este roșie, însă crescătorii de Crăciunițe au lucrat mult în ultimele decenii pentru crearea a peste 150 de soiuri diferite chiar și roz, portocalii, crem și albe. De precizat este că poinsettia în nuanțe calde precum caisul, trandafirul sau somonul încântă casele încă din octombrie.

Însă nu este o surpriză faptul că poinsettia roșie este cel mai bine vândută dintre toate, dat fiind că roșul este una din culorile simbol ale Crăciunului, urmată apoi de soiurile albe și crem.