Flavia Mihășan revine la TV? Ce spune vedeta după o absență de 2 ani și 8 luni

Surprize pentru fanii Flaviei Mihășan. Celebra dansatoare revine pe micile ecrane, după o absență de mai bine de doi ani și jumătate. Fosta vecină de la Neatza cu Răzvan și Dani ar fi semnat un contract cu o altă televiziune din România. Ce spune una dintre cele mai sexy mămici din showbizul autohton despre viitoarele ei proiecte.

Acum aproape 3 ani de zile, Flavia Mihășan s-a retras din televiziune, atunci când și-a luat adio de la colegii săi de la Neatza cu Răzvan și Dani. Frumoasa blondină s-a dedicat vieții de familie și a devenit o mamă devotată pentru Carol și pentru fratele său mai mic, Tudor.

Flavia și logodnicul ei Marius Moldovan trăiesc o frumoasă poveste de iubire, dansatoarea fiind convinsă că și-a găsit sufletul pereche și au o familie unită și solidă. Fosta asistentă TV a cucerit publicul român cu formele sale de fotomodel, simțul dezvoltat al umorului și veselia care o caracterizează.

Deși a dispărut destul de mult timp din lumina reflectoarelor, acum, Flavia Mihășan vrea să revină în televiziune, însă nu definitiv. Coregrafa se gândește la un program flexibil care să-i permite să jongleze cariera cu rolul de mamă. Cu toate acestea, vedeta este nerăbdătoare să reînceapă munca.

La al doilea copil am fost mult mai relaxată și cred că am timp acum să fac și niște lucruri pentru mine. Au trecut 2 ani și 8 luni de când am oprit tot, dar acum îmi e dor să reîncep.”, a declarat Flavia Mihășan, exclusiv pentru wowbiz.ro .

În ultimul an, fosta asistentă de la Neatza s-a confruntat și ea cu problemele din pandemie, atunci când ea și familia ei au fost infectați cu virusul COVID. Din fericire, Flavia Mihășan a declarat că atât ea, cât și partenerul ei de viață și cei doi copii au făcut forme ușoare ale bolii.

„Acum suntem foarte bine. După ce am fost testați pozitiv și a fost totul ok, în sensul că nu am avut simptome, copiii aproape deloc, m-am bucurat că s-a întâmplat așa. Mă gândesc că poate s-au imunizat puțin și pot să stau un pic mai relaxată. A fost totul ok!

Faptul că am stat izolați mi s-a părut partea cea mai dificilă, nu partea cu boala, pentru că a trebuit să găsesc foarte multe activități de făcut în casă, lucru un pic cam greuț. Având în vedere că stăm într-un apartament, deși spațios, nu au putut să iasă afară.

Ei sunt obișnuiți să iasă afară și să stea destul de mult, să se joace, deci energia lor a trebuit consumată acasă. Dar, suntem creativi și am descoperit foarte multe activități.”, a completat simpatica blondină pentru sursa citată.