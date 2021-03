Flavia Groșan, audiată. Ce a spus medicul care a tratat bolnavi de COVID-19 după scheme de tratament proprii

Flavia Groșan, medicul orădean ce a afirmat că tratează bolnavii de Covid-19 după propriile scheme de tratament, urmează să fie audiată, luni, la Colegiul Medicilor Bihor.

Medicul orădean susține că cea care a reclamat-o ar fi fost o colegă, nu pacienții tratați de ea. De asemenea, ea respinge acuzațiile de malpraxis.

Flavia Groșan și-a exprimat opinia în privința acestui caz cu mai multe postări pe pagina sa de Facebook. Ea a făcut referire la modul în care își tratează pacienții, dar a dat și replici la criticile în cazul pacienților cu Covid.

Flavia Groșan a produs un val de critici imens după ce a afirmat că își consultă pacienții chiar și online. Aceasta își consultă pacienții după o schemă proprie, lucru cu care alți doctori nu sunt de acord deloc. Flavia a susținut că medicamentul principal pe care îl folosește în propria schemă este Claritromicina. De cealaltă parte, există și susținători ai medicului ce sunt de acord cu practicile ei. Aceștia s-au organizat pe grupuri de Facebook și susțin că luni, atunci când medicul va fi audiat la Colegiul Medicilor Bihor, vor fi și ei acolo alături de medic. Flavia Groșan a fost întrebată dacă are emoții în legătură cu audierea ce urmează, ea a răspuns negativ.

„După atâta muncă, muncă enormă pe care am avut-o, uitaţi-o aici pe Lavinia, asistenta mea, enorm cât am muncit anul ăsta, să fii invitat la Comisia de etică pentru că ţi-a făcut reclamaţie o colegă, nu un pacient, deci nu vorbim de malpraxis, mi s-a părut că trăiesc într-un film american. Nu îmi vine să cred aşa ceva. Ce mi se poate întâmpla? Luaţi-mi dreptul de liberă practică! Dacă după atâta muncă mie-mi iei dreptul de liberă practică fără să am acuzaţii de malpraxis, atunci… asta e lumea în care trăiesc, mă împac cu ea şi gata! Nu am emoţii deloc”, a răspuns ea.