Fiul secret al lui Ilie Năstase de care românii au uitat. Cum arată Ilie Junior, de fapt, și unde se află

Fostul jucător de tenis, Ilie Năstase, are are un fiu secret în Franța. El împlinește anul acesta 23 de ani și îi seamănă leit tatălui. Ba mai mult el se numește tot Ilie Năstase.

Despre existența sa a vorbit fosta soție a lui Ilie Năstase, Brigitte Pastramă. Oficial însă, Ilie Năstase senior numără cinci căsnicii și cinci copii. Brigitte Sfăt făcea însă o dezvăluire în urmă cu aproximativ patru ani, în emisiunea Extra Night Show. Vorbind despre Amalia, fosta soție a lui Ilie Năstase, Brigitte a dezvăluit și că Ilie Năstase mai are un fiu, pe care îl cheamă tot Ilie Năstase.

”Ea (n.red. Amalia) pozează în victimă. Mie mi s-a pus în vedere că toate conturile şi casele aparţin copiilor lui. Cu mine nu a vrut să facă un copil pentru că i-a interzis Amalia. Aceasta a fost înţelegerea, pentru ca averea să nu se împartă. Ceea ce nu se ştie este că Ilie mai are un băiat secret. Se numeşte tot Ilie Năstase. Are 19 ani şi stă la Paris. Soţul meu l-a văzut la botez şi acum de când e cu mine. Am stat cu el în toţi aceşti ani în ciuda tuturor piedicilor pentru a demonstra că îl iubesc.”, spunea Brigitte în urmă cu câtiva ani.