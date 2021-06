Ce au făcut Brigitte și Florin Pastramă după împăcare. Unde s-au dus, de fapt (exclusiv)

Brigitte și Florin Pastramă și avem dovada. După ce s-au certat și relația lor părea că nu mai are nicio cale de a reveni pe făgașul normal, iată că paparazzi i-au susprins pe cei doi soți împreună, în ipostaze călduroase. Unde s-au dus, de fapt, cei doi amorezi.

Încurcate sunt căile dragostei, iar Brigitte și Florin Pastramă cunosc acest lucru cel mai bine. După ce s-au certat și soțul ei a plecat de trei ori de acasă în ultima lună de zile, iată că vedeta de la Antena Stars și partenerul ei de viață au revenit la sentimente mai bune și și-au dat seama că nu pot trăi unul fără celălalt.

Chiar dacă relația lor părea sortită eșecului, fotoreporterii impact.ro i-au surprins din nou împreună pe Brigitte și Florin Pastramă. Cei doi amorezi se plimbau la cumpărături, la mall Băneasa, alături de Sara, fiica brunetei. Din câte se poate vedea în fotografii, domnul și doamna Pastramă par să își fi rezolvat toate diferențele, iar acum se înțeleg mai bine ca niciodată.

Conflictul dintre fosta doamnă Năstase și actualul ei soț au ținut caldă prima pagină a publicațiilor de scandal. Banca i-a pus Brigitte sechestru pe 70.000 de euro, iar Florin Pastramă a părut că a vrut să se facă dispărut din peisaj. Cu toate acestea, cei doi amorezi s-au împăcat și au făcut planuri pentru o nouă afacere.

Mai nou, Brigitte și Florin Pastramă vor să își deschidă un magazin în care să se vândă gogoși iarna și înghețată vara. Dar asta nu este tot, deoarece controversata vedetă are în plan să își deschidă o fabrică.

Recent, Brigitte Pastramă a declarat că o deranjează faptul că nu se poate baza pe sprijinul soțului ei Florin, atunci când are probleme.

„De când nu mai sunt așa restricții, avem petreceri, evenimente mici. Am avut o întâlnire cu cineva care dorește să cumpere și proiect și absolut tot. Am achiziționat în urmă cu un an cu teren. Am luat autorizația și nu prea aș vrea să construiesc eu și doresc să vând, pentru că doresc să-mi fac o fabrică.

O să plec pe alt continent ca să aduc utilajele și m-am gândit că mai bine vând terenul și cumpăr o hală de producție. E în Sectorul 2. Profil pentru copii. Mi se par foarte aiurea că Florin mă lasă singură de fiecare dată când am probleme. Acum își face bagajele și se duce să își rezolve problemele. A mai plecat, dar s-a întors, dar acum Florin a luat-o foarte serios.

El mereu zice că are bani, moștenire, avere, dar niciodată nu-mi face niciun cadou. O să mă gândesc bine când o să vrea să se întoarcă acasă. Eu consider că el mereu are un plan B și nu consider că asta este o căsnicie reală, când e real lupți, cum am făcut eu, nu pleci”, a spus Brigitte Pastramă, care are doi copii mari: Robert, din căsnicia ei cu omul de afaceri Octavian Sfăt, și Sara, din relația pe care a avut-o cu Ovidiu Torj.”, a completat controversata Brigitte Pastramă.