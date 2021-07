Prințul George, fiul cel mare al Prințului William cu Kate Middleton, a apărut în premieră la un meci spre stadion, spre surprinderea tuturor fanilor Familiei Regale. Tăticul său mândru nu a vrut să îl lase pe micuț să plece oricum din casă, așa că îmbrăcămintea pe care au afișat-o cei doi a cucerit pe toată lumea.

Prințul George s-a bucurat enorm de victoria Angliei împotriva Germaniei la Wembley. Acesta a apărut alături de părinții săi, Kate Middleton și Prințul William, iar micuțul s-a asortat cu tatăl său. Atât nepotul Reginei Elisabeta, cât și băiețelul, au purtat costume asemănătoare, topind pe loc inimile englezilor.

Bineînțeles, toată lumea a fost surprinsă în momentul în care Prințul George a apărut alături de părinții săi faimoși, dar poate le-a ținut noroc englezilor. Echipa lor a câștigat contra Germaniei pentru prima oară încă din 1966. Pentru faptul că a participat la Euro 2020, micuțul nu a apărut oricum, ci îmbrăcat într-un costum elegant ce se asemăna cu piesele vestimentare afișate de Prințul William.

Momentul a fost unul uriaș pentru Anglia, dar și pentru Prințul George. Aceasta a fost o ocazie rară în care micuțul a fost prezent fără Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Cât timp a fost prezent la meci, băiețelul a fost timid, dar s-a alăturat fanilor pentru a încuraja echipa. Fotografiile în care Prințul George apare alături de tatăl său, Prințul William, pot să fie văzute aici.

Se crede că micuțul este un fan înrăit atunci când vine vorba de fotbal, la fel ca tatăl său. De asemenea, ori de câte ori este acasă sau participă la vreo activitate sportivă, acesta demonstrează că a moștenit pasiunea familiei și nu poate să stea departe de fotbal. De această dată, el a fost însoțit de părinții săi pentru a sta în tribune și a se bucura de un meci foarte interesant.

Mai mult, presa din Anglia, dar și fanii Familiei Regale, au remarcat că micuțul seamănă foarte mult cu familia Prințului William. Acesta a moștenit trăsături atât de la tatăl său faimos, dar și de la regretata sa bunică, Prințesa Diana: „Prințul Harry arată exact ca tatăl său și bunica Diana cu look-ul respectiv!”, a scris un admirator pe rețelele de socializare.

Prințul William este un mare fan al fotbalului, așa că nu este de mirare că a participat la Euro 2020 imediat cum suporterii au fost lăsați să meargă în tribune. De această dată, el și-a luat și fiul cel mare, așa că le-a făcut tuturor o surpriză imensă și și-a bucurat copilul.

Big moment for Prince George as he joins William and Kate at Wembley! Singing the national anthem: #ENGGER #DukeandDuchessofCambridge pic.twitter.com/l2X58n0VF6

— Emily Nash (@emynash) June 29, 2021