Prințul William, criticat aspru pentru ce i-a făcut Prințului George. Unde și-a dus fiul

Prințul William a fost criticat de activiștii pentru drepturile animalelor pentru că l-a luat la vânătoare pe fiul său de 7 ani, Prințul George.

Prințul William, luat în vizor de PETA. Activiștii l-au criticat aspru pentru că și-a adus fiul la vânătoare: „L-ar putea desensibiliza pe George”

Weekendul trecut, Prințul William (38 de ani) și-a dus fiul într-o călătorie de familie în Scoția. Prințul George și-a urmărit tatăl și alte entități regale petrecând dimineața împușcând păsări în Corgarff. De asemenea, cei doi au fost însoțiți și de Kate Middleton, soția prințului William. Ducele și ducesa i-ar fi lăsat pe fiul Louis, în vârstă de doi ani, și fiica Charlotte, în vârstă de cinci ani, acasă.

Directorul People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), o organizație pentru drepturile animalelor, Mimi Bekhechi, a vorbit despre situație: „În zilele noastre, foarte puțini oameni văd vânătoarea ca pe un sport. De fapt, ea nu este altceva decât o perversiune violentă care rănește și ucide păsările frumoase care se ocupă de propria lor afacere”.

Cum l-ar putea afecta pe micul prinț?

Ea a continuat spunând: „Pentru ca un copil să fie obligat să asiste la o astfel de ucidere, și de către un părinte la care să se uite că face asta, este la fel de dăunător pentru psihicul lui ca și pentru viața păsării”.

Directorul PETA a vorbit apoi despre ceea ce vede ca un impact potențial al unui copil care urmărește o vânătoare:„Poate desensibiliza copiii la suferința animalelor – care este un motiv de îngrijorare, având în vedere legătura bine stabilită dintre cruzimea față de animale în copilărie și comportamentul antisocial la vârsta adultă – și ar putea da coșmaruri lui George”, a mai spus aceasta.

În concluzie, Bekhechi afirmă că: „Pentru a-l ajuta să devină un lider responsabil și plin de compasiune, părinții trebuie să-l învețe respectul pentru toate ființele vii”, potrivit dailymail.co.uk.