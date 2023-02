Fiul lui Ștefan Bănică jr. are emoții de fiecare dată când e în public: ‘Dacă nu beau ceva nu pot să deschid gura’

S-a născut cu scena înscrisă parcă în ADN, fiind fiul și nepotul a doi mari artiști ai teatrului românesc, însă recunoaște că moștenirea genetică nu îl ajută în momentele în care știe că urmează să apară în fața oamenilor. Fiul lui Ștefan Bănică Jr are emoții de fiecare dată când este în public. Cum reușește Radu să învingă tracul.

Are un nume pe care orice român îl recunoaște și este cât se poate de evident că a moștenit talentul uriaș împărtășit de bunicul și tatăl său. Cu toate că norocul de a se fi născut „Bănică” i-ar fi putut face intrarea în showbiz simplă, Radu a ales să nu apeleze la scurtături. Tânărul este student la UNATC și se pregătește pentru cariera de actor.

Cu toate că, la cei 21 de ani abia împliniți, a urcat de nenumărate ori pe scenă și a participat și la mai multe emisiuni TV, fiul lui Ștefan Bănică Jr încă are probleme cu statutul de celebritate.

Surprins recent la un eveniment, tânărul a atras atenția jurnaliștilor prezenți. În momentul în care a fost abordat de presă, a avut o reacție surprinzătoare „Daca nu beau ceva nu pot să deschid gura! Mai lăsați-mă puțin să-mi revin“, a spus acesta, potrivit Click!.

Invitat la emisiunea prezentată de Alexandra Ungureanu, Radu Ștefan Bănică a recunoscut că i-a fost destul de greu să își depășească emoțiile și că, până la 18 ani, nu a cântat niciodată în public.

„N-am cântat până la 18 ani. Am făcut pian zece ani de zile, dar n-am putut cu vocea, am avut un trac și o groază să deschid eu gura. Eu îl admiram foarte mult, încă-l admir pe un cântăreț, Shawn Mendez…și eu stau pe canapea și stau să-mi pice un deal (n.r.: o afacere). Păi, nu o să fac nimic în viața asta, și-mi spun: trebuie să mă trezesc la realitate! Și am început, ușor-ușor, să mai deschid gura pe lângă alți oameni.

Organizasem un eveniment pentru o strângere de fonduri și am zis: vreau și eu să cânt, dacă se poate. Și am cântat acolo, am avut un negativ, ceva… nu că oribil, dacă văd acum o poză sau o filmare de la acel eveniment, mie îmi cade părul din cap. M-a distrus experiența aia, am zis că eu nu mai deschid gura”, a povestit Radu Ștefan Bănică, despre primul moment în care a cântat live.