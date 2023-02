Ştefan Bănică Jr., mesaj emoţionant pentru Radu. Fiul cel mare al artistului a împlinit 21 de ani. Foto

Fericire uriașă pentru îndrăgitul artist, fiul său cel mare tocmai a împlinit 21 de ani. Pentru a marca evenimentul, Ștefan Bănică Jr a transmis un mesaj emoționant pentru Radu.

Ștefan Bănică Jr are toate motivele să fie un tată mândru, are trei copii minunați, ce îi aduc zi de zi motive de fericire. Marți, 7 februarie 2023, artistul a publicat pe o rețea de social media un mesaj emoționant dedicat fiului său cel mare, Radu, care tocmai a împlinit frumoasa vârstă de 21 de ani. Tânărul este copia fidelă a actorului și a ales chiar să îi calce pe urme celebrului său tată, pregătindu-se pentru o carieră în lumea teatrului.

Vedeta Antena 1 a postat în mediul online o fotografie în care apare alături de Radu, ambii zâmbitori, alături de o urare specială: „21 de ani, azi ! Trece timpul!”

Între timp, soția lui Ștefan Bănică Jr, Lavinia Pîrva, a fost și ea activă în mediul online, însă bruneta nu a transmis public, până în acest moment, nicio urare sărbătoritului, petrecându-și ziua la un salon de remodelare corporală.

Radu Ștefan Bănică a ales să calce pe urmele tatălui și bunicului său, devenind actor. Într-un interviu oferit în exclusivitate redacției Playtech Știri, artistul a vorbit despre emoțiile pe care le simte mereu înainte de a păși e scenă.

„Nu am vreun ritual. Emoțiile sunt constructive, cel puțin ale mele, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să îmi creez o experiență de mic și să știu ce am de făcut.”