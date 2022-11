Fiul lui Ştefan Bănică Jr. a dat lovitura în televiziune. Emisiunea în care Radu va fi jurat

Radu Ștefan Bănică bifează o nouă reușită! Celebrul fiu al iubitului cântăreț urmează să fie implicat într-un proiect uriaș. Cu siguranță tatăl său se mândrește cu cariera tânărului care îi calcă pe urme. Băiatul urmează să simtă și el emoțiile unui jurat. Cel din urmă a preferat să ia hotărârea singur și să nu ceară sfatul nimănui. „Nu am cerut sfatul nimănui atunci când am primit această propunere”, a subliniat acesta.

Radu Ștefan Bănică îi calcă pe urme tatălui său din toate punctele de vedere. Acesta iubește muzica, este în prezent student la actorie, iar acum urmează să simtă emoțiile unui jurat. Amintim că și părintele său celebru a ocupat scaunul de jurat la emisiunea ,,X Factor”.

Iată că acum primul său moștenitor va avea rolul de jurat într-o emisiune de talente pentru copii. Băiatul a oferit mai multe detalii despre show și a mărturisit că toți românii vor putea face cunoștință cu noul proiect chiar de weekend-ul viitor.

Cel din urmă a mărturisit că nu a cerut sfatul nimănui atunci când a primit oferta de angajare, deși ar fi putut să îi ceară o părere măcar tatălui celebru. Cu toate astea, tânărul a preferat să își negocieze singur contractul. Mai exact, este vorba despre emisiunea ,,Vedeta Familiei” de pe TVR 1.

Prima ediție a concursului de talente va fi difuzată în acest weekend, iar Radu Ștefan Bănică va juriza numerele de actorie. Vedeta a subliniat că nu a mai lucrat până acum cu copiii, dar are doi frați mai mici și puțină experiență pentru a se adapta formatului.

„Nu am neapărat o categorie pe care o jurizez, dar având în vedere că voi absolvi Facultatea de Actorie (din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti, n.r.), o să jurizez tot ce ţine de actorie şi de prezenţa scenică’, a explicat Radu Ștefan Bănică.

,,Nu am mai lucrat până acum, însă am acasă doi fraţi mai mici (n.r.: Ana Violeta – care împlineşte la 15 decembrie vârsta de 15 ani şi este sora pe care o are din căsătoria tatălui său cu Andreea Marin şi Alexandru – în vârstă de doar 3 ani şi jumătate, care este fratele pe care îl are din actuala căsătorie a tatălui său cu Lavinia Pârva). Îmi plac copiii, aşa că îmi este uşor, cu toate că ştiu cât este de greu să le dai veşti rele’, a mai dezvăluit el.