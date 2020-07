Fiul lui Mirel Rădoi e leit tatăl său. A apărut alături de iubita superbă. Cât de mult seamănă

Mereu a vorbit despre copii, dar iată că acum Mirel Rădoi ar putea vorbi chiar și despre o viitoare noră, însă asta peste mulți ani. Acesta a fost surprins recent alături de iubită.

Fiul lui Mirel Rădoi e leit tatăl său

Dragostea din liceu nu se uită niciodată, iar fiul lui Mirel Rădoi, pe nume Denis, vrea să țină cont de acest lucru de la bun început. Deoarece mereu a vorbit cu atâta mândrie despre copiii săi, iată că, mai nou, selecționerul ar putea să vorbească inclusiv de partenera lui Denis, de care acesta este îndrăgostit nebunește. Paparazzi spynews.ro l-au surprins pe adolescent alături de noua iubită.

Denis Rădoi s-a afișat alături de iubită

Se pare că Denis Rădoi a hotărât împreună cu partenera sa, dar și cu un amic, să meargă spre parc pe jos fără să comande taxi, nu că nu ar avea bani, deoarece un la calcul simplu al ținutei sale ajungem la câteva mii de euro bune.

Denis are pe mâna stângă un ceas care ajunge rapid la suma de 25.000 de euro, iar de hainele pe care le are pe el nici nu mai vorbim. Însă are Mirel Rădoi bani ca să-i facă pe plac fiului din cele mai scumpe și extravagante magazine.

Însă nici iubita lui nu o duce rău în privința vestimentației, semn că adolescentul a știut ce să aleagă și pe cine să pună ochii. S-au ținut tot timpul de mână și s-au privit în ochi, semn că sunt îndrăgostiți nebunește unul de altul.

După ce au mers mai mult timp pe jos alături de un prieten de-ai lor, cei doi ”porumbei” au ajuns la destinație, adică în parc. Nu au stat deloc departe unul față de celălalt.

Mirel Rădoi se poate considera un bărbat fericit. Are parte de o soție frumoasă, dar și de trei copii extrem de talentați: pe Denis, în vârstă de 15 ani, pe Ingrid, în vârstă de 12 ani, dar și pe Katie, în vârstă de cinci ani.