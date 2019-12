Fiul lui Gheorghe Dincă a fost acuzat în trecut de viol. Cum l-ar fi salvat atunci monstrul de la Caracal

După ce fiul lui Dincă a revenit în prim-plan din cauza agresiunilor sale către câțiva jurnaliști, alte acuzații extrem de grave i se aduc. Acesta ar fi fost implicat în trecut într-un caz de viol, iar cel care l-ar fi scăpat de închisoare ar fi fost chiar Gheorghe Dincă.

Fiul lui Dincă, acuzat de viol în trecut

Dincă nu mai este în vizor datorită copiilor săi. După ce Dan Dincă a agresat cameramanii de la România TV și Antena 3, s-au aflat alte lucruri șocante despre acesta. El este acuzat de faptul că ar fi fost implicat într-un caz de viol în urmă cu mulți ani, conform adevărul.ro. Tatăl său a fost cel care l-ar fi scăpat pe fiu de problemele cu legea și a închis ochii tuturor, astfel ca Dan să nu pățească nimic pentru fapta terifiantă pe care a comis-o. Amintim că Dincă este acuzat în prezent că a ucis două adolescente din Caracal, după ce le-a răpit, privat de libertatea și agresat. Acesta are o fată și 3 băieți. Din păcate, familia sa nu a fost una unită, destrămându-se în urmă cu mai bine de 10 ani, spun vecinii.

„Ceva s-a întâmplat atunci între ei. Nu au spus niciodată ce, dar zvonuri au fost multe la vremea respectivă. De exemplu, pe strada noastră se vorbea că Dincă s-a întors în România pentru că ar fi fost implicat într-un caz de trafic de persoane în străinătate. Pe 26 iulie, când poliţiştii au intrat în casa lui Dincă, toţi ne-am gândit la ce se vorbea atunci. Am înţeles, însă, că anchetatorii au verificat informaţia asta, dar nu au găsit nimic”

Vecinii lui Gheorghe Dincă

„Era disperat să rezolve problema”

Oamenii au mai susținut și că înainte de a pleca în Italia, fiul cel mare al inculpatului ar fi fost implicat într-un caz de viol în grup. „Fiul lui Dincă, Dan, a participat la un viol în grup. A fost cu mai mulţi băieţi, au dus fata undeva pe câmp şi şi-au bătut joc de ea. Noi am auzit povestea, dar părinţii nu au vrut să povestească nimic, erau foarte secretoşi. Chiar am întrebat-o pe doamna Dincă dacă e adevărat ce se aude, dar n-a stat de vorbă cu mine, mi-a zis că sunt prostii, că băiatul ei n-a făcut nimic, ceilalţi au violat. Am auzit că fata a fost convinsă să-şi retragă plângerea. Tatăl a rezolvat problema cu prietenii poliţişti. Pe vremea aia la Dincă veneau mulţi poliţişti, le repara maşinile”, a mai dezvăluit una dintre vecinele familiei Dincă.

Mărturia acesteia este susținută și de Victor Mieilă, unul din apropiații lui Dincă, care afirmă că suspectul principal din cazul Caracal are pile serioase în rândul autorităților. „El l-a scăpat pe Dan atunci. Era disperat să rezolve problema”, a adăugat sursa citată.