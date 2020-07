Ce este și cine face parte din Clanul Duduianu. Au băgat spaima în Florin Salam și Nicolae Guță

Care sunt membrii clanului Duduianu și cum au reușit aceștia să-i facă să se teamă pe cei mai mari doi maneliști de la noi? Cum i-au amenințat pe Florin Salam și Nicolae Guță?

Cine face parte din clanul Duduianu? Acuzații și dovezile găsite de polițiști

Clanul Duduianu a revenit în atenția oamenilor legii în urma unor amenințări asupra a doi cântăreți de manele de la noi, dar și a altor fapte. În consecință, nouă persoane au foste reținute în cursul serii de marți de către polițiști în dosarul în care cei mai mulți dintre membri clanului sunt acuzați că ar fi și tâlhărit, șantajat și agresat cântăreții precizați anterior. Victimele au fost puse și să cânte pe gratis la diverse evenimente care au avut loc în Capitală, confirmă anchetatorii. Paguba reclamată de maneliști este peste 100 de mii de euro. Peste 100 de oameni ai legii au făcut percheziții în cazul afarent în București, Ilfov și Teleorman. Cele 11 locuințe ale membrilor clanului au fost inspectate minuțios, printre care și persoanele cunoscute drept Seif, Denom și Aramis.

Aproape șase ore polițiștii au veridicat casa lui Seif unde au găsit mai multe sume de bani, iar la final bărbatul a fost dus sub escortă la audieri, alături de alte 12 persoane puse sub diferite acuzații. „De asemenea, Nicolae Guta a fost agresat in urma cu cativa ani in toaleta unui bar din Petrosani. Manelistul a fost luat pe sus de mai multi indivizi care i-au cerut sa plateasca o anumita suma de bani, pe care le-o datora. Nicolae Guta nu a depus plangere impotriva agresorilor”, scrie ziare.com.

DETALII

„În perioada octombrie 2017 – iulie 2020, suspecții, cunoscuți în spațiul social având ca preocupare săvârșirea de fapte cu violență, profitând de autoritatea conferită de apartenența la o anumită familie, prin amenințare cu acte de violență au determinat sau au încercat să determine, persoanele vătămate, interpreți de muzică de petrecere, să le remită sume importante de bani, de până la 100.000 euro, sau să le presteze servicii artistice în mod gratuit la mai multe evenimente”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.