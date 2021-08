Fiul lui Florin Busuioc a scos o piesă nouă. Rapace se bucură deja de un mare succes pe YouTube EXCLUSIV

Fiul lui Florin Busuioc se poate declara fericit! Acesta face ce îi place și se bucură de un mare succes printre internauți! Rapace s-a decis să lanseze o piesă nouă, iar noi am aflat în exclusivitate toate detaliile despre pasiunea lui.

Fiul lui Florin Busuioc se bucură de mult succes. Noua lui piesă a captat atenția internauților

Rapace, fiul lui Florin Busuioc, este îndrăgostit de muzică și își dorește să ajungă cât mai sus în acest domeniu. Melodia lui nouă, numită ‘Drumul nostru’, s-a bucurat de mult succes, chiar dacă a trecut puțin timp de la lansare. Artistul ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum a pornit proiectul.

„Piesa a pornit de la o discuție între mine și inginerul meu de sunet, discuție din care s-a ajuns la concluzia ca eu ar trebui să vorbesc despre mine.

Aici l-am întâlnit pe Piggy (Narcis Neag), un tovarăș din Arad, a cărui poveste este destul de neagră, iar tovarășul nostru Rah (Rares Vlad Pop) a considerat că povestea se potrivește cu povestea lui Piggy.

Atunci am luat decizia de a discuta despre lucrurile care ne-au marcat.

Așa că am luat un beat, l-am luat pe Dj Mack în spate, pe Rah la butoane, și am ajuns la concluzia că ăsta a fost drumul nostru.

Versurile piesei au fost compuse de Piggy și Rapace, la scratch a fost DJ Mack, în spatele producției a stat Rah. Îi transmit toată dragostea și fratelui meu, Veres Norbert Jonathan, ce a făcut posibilă această colaborare.”, ne-a spus, în exclusivitate, Rapace.

Prin ce a trecut, de fapt, fiul lui Florin Busuioc

De asemenea, fiul lui Florin Busuioc și-a dorit să discute despre problemele prin care a trecut, așa că muzica a fost cea mai bună variantă pentru ca vocea lui să se facă auzită. Cât despre provocările din trecut, acesta a reușit să treacă peste și să fie un învingător.

„Au fost destule lucruri pe care le-am trăit din cauza drogurilor și a prietenilor foarte buni. În primul rând, observasem reacția unora de la bun început și reacția acelor oameni astăzi.

Am realizat că am evoluat, dar am evoluat prin diferite probleme.

Observând că toți vorbesc astăzi din auzite, am considerat că e necesar să vorbească cineva din trăite. Și atunci am găsit un punct comun cu fratele meu, Piggy.

Am dezvoltat mesajul pe aceeași temă și am ajuns la concluzia că, indiferent de cine ești sau cum ești, poți trece peste orice.

Astăzi suntem aici, curați și cu o voință incredibilă de a povesti aceste trăiri și a încerca să ajutăm oamenii implicați în această poveste. Îi iubim pe toți, sunt mulți care au ceva de comentat, care au ceva de sesizat, pe care tot noi îi educăm.

Rapace nu își uită misiunea, e aici să salveze lumea!”, ne-a mai spus acesta.