Despre Florin Busuioc Jr. s-au scris multe de-a lungul timpului, dar puține se știu cu adevărat despre viața lui personală și profesională. Acesta a decis să își spună toate secretele, mai ales pe cele legate de muzică. La o singură privire pe contul său de pe o faimoasă rețea de socializare, se poate observa că este îndrăgostit de stilul underground și își dorește să cucerească pe toată lumea cu versurile pieselor sale.

Ce secrete ascunde, de fapt, Florin Busuioc Jr.

Stilul său vestimentar, gesturile obscene și melodiile pe care le-a lansat sunt doar câteva exemple ce pot să confirme faptul că stilul lui de viață s-a construit în jurul plăcerilor muzicale. Totuși, cine este cu adevărat Florin Busuioc Jr., fiul lui Florin Busuioc, cunoscut drept Busu de toată lumea?

Înainte să avem interviul ai dezvăluit că lucrezi și nu poți să discuți într-un anumit interval. Cu ce te ocupi în prezent? Care a fost motivul pentru care ai ales această meserie?

Florin Busuioc: Da, sunt Registrator Medical la cabinetele mamei mele din Pănet și Berghia, și am ales meseria asta, probabil, pentru că mama este exemplul meu și cred că am să mă duc pe drumul ei, îmi place să ajut oamenii și vreau ca din toamnă să devin asistent medical. Pe perioada pandemiei am căutat loc de muncă, dar multe dintre ele nu mi se potriveau și așa am ajuns să lucrez ca Registrator medical.

Pe profilul tău de Facebook se poate observa că ești pasionat de muzică. Cum ți-ai descoperit această chemare?

Florin Busuioc: În urmă cu aproximativ 13 ani, am avut un anturaj cu care am înființat o trupă și de acolo a început povestea cu muzica, sunt ascultător de mic, m-am îndrăgostit de stilul acesta după ce am ascultat piesa Eminem-Purple hills(pills) după care a urmat albumul BUG Mafia prezintă CASA, probabil așa s-a „înfiripat” virusul hip hop.

Monetizezi această pasiune? Care sunt planurile tale de viitor cu privire la industria muzicală?

Florin Busuioc: Da, investesc tot în muzică, nu aștept foarte multe în schimb, știu că muzica mea nu este pentru oricine datorită mesajului și stilului agresiv prin care mă identific. Mă bucur că în ultimul an am reușit să îmi fac un grup restrâns de prieteni cu care fac muzică, băieți din Timișoara (Szucs Csaba AKA Junior One), Arad (Rareș Vlad Pop), AKA RAH, băieți cu care colaborez constant. În viitor nu am mari așteptări, dar pregătesc un Ep (este scris, mai trebuie doar înregistrat) și încă o surpriză pentru sfârșitul acestui an. Cei ce doresc mă pot găsi pe Youtube căutând ”Rapace”.

Cum este situația ta financiară din prezent? Ești mulțumit?

Florin Busuioc: Sunt mulțumit de situația financiară, nu mă pot plânge. Câștig destul cât să pot să îmi mențin și întrețin această pasiune. În urmă cu doi ani, cu ajutorul mamei mele, am construit un mic studio iar acum toată treaba este mult mai ușor de controlat, am eliminat deplasările.

Ai iubita? Cum te înțelegi cu ea, de cât timp sunteți împreună și cum a început povestea de dragoste?

Florin Busuioc: Da. Ne înțelegem foarte bine, suntem împreună de 11 ani. Totul a început în cartier, având câțiva prieteni comuni am ajuns să ne cunoaștem și de acolo totul a evoluat la ceea ce suntem în prezent.

Nu pot să uit de prietenul meu timișorean Dj Mack de la PERSONA, de Rareș Vlad de la BeatzShack Producțion și de Junior One, artist timișorean plecat în Anglia de ceva vreme, mereu încercat de viață, un exemplu pentru mine și oamenii din jurul meu.

Mai jos vă prezint două din piesele mele, a doua este în colaborare cu MIA și este în totalitate munca lui Junior One pentru această colaborare, mă simt enorm de mulțumit și onorat să fiu pe această piesă.