Fiul lui Adrian Mititelu, o nouă achiziție de lux. A plătit jumătate de milion de euro

Adrian Marin Mititelu este patronul echipei de fotbal FC U Craiova 1948. La fel de cunoscut este și fiul său, care iubește luxul și îi place să se lăfăie în bani. Adrian Mititelu Jr. a făcut recent o achiziție cu care a surprins pe toată lumea: a plătit 500 de mii de euro pentru o mașină.

Adrian Mititelu este un nume mare în fotbalul românesc, care a produs bani frumoși în toți anii săi de activitate. Celebrul patron de la FCU Craiova are mare grijă de echipa sa, cu care speră să cunoască succesul la cel mai înalt nivel.

La fel de atent este și când vine vorba despre fiul său, căruia îi face toate poftele. Acesta îi seamănă perfect și la trăsături fizice, dar și când vine vorba despre stilul de viață. Tânărul iubește luxul de mic, după ce a primit tot ce și-a dorit de la tatăl său.

Acum, apare cu câte o nouă aroganță ori de câte ori are ocazia. Adrian Mititelu Jr. a transformat o altă dorință în realitate, de data aceasta în lumea mașinilor de lux. Fiul patronului de la FC U Craiova 1948 a investit într-un bolid extravagant, evaluat la jumătate de milion de euro.

Cu achiziționarea acestui vehicul, atenția tuturor participanților la trafic va fi captată de mașina de excepție a tânărului afacerist. Noua sa achiziție este, de fapt, un Mercedes G63 AMG Brabus 850 Widestar, cu o performanță impresionantă: atinge 100 km/oră în doar patru secunde.

Această mașină nu numai că reprezintă o dovadă clară a stilului și luxului, dar oferă și senzații iubitorilor de senzații tari, consolidând astfel experiența de conducere pentru noul posesor, Adrian Mititelu Jr.

Automobilul este echipat cu un kit de caroserie Widestar, ce include aripi evazate și un spoiler pe acoperiș, ambele realizate din fibră de carbon. Pe lângă aceste detalii de design spectaculoase, vehiculul dispune de jante Monoblock Platinum Edition de 23 de inchi și este propulsat de un motor V12 de 6.0 litri, furnizând o putere impresionantă de 850 de cai.

Atunci când a luat permisul, a primit de la tatăl său un Mercedes Benz ML din anul 2005. Adrian Mititelu Jr. a avansat în timp și a ajuns să conducă mașini cu prețuri colosale. În urmă cu ceva timp, a fost surprins la volanul unui Lamborghini, model Urus Mansory, al cărui preț de catalog pornește de la 600.000 de euro.

Tânărul recunoaște că mereu a fost un răsfățat și a primit tot ce a vrut de la familie, încă de când era foarte mic. Niciodată nu s-a lovit de refuzul părinților, dar în timp și-a dat seama că nu trebuie să mai ceară lucruri prostești și care sunt prioritățile și mofturile ce mai pot aștepta.

„Întotdeauna am fost foarte răsfățat, adică mi s-a oferit tot ce am vrut, de când am fost copil. Niciodată nu mi s-a spus „nu”, mai ales când eram și mai mic. Odată cu trecerea timpului, când ceri și niște lucruri prostești, normal că mai primești și refuzuri de la părinți”, a spus tânărul.