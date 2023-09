Cum se va numi de acum înainte clubul lui Adrian Mititelu. FRF a făcut anunțul oficial

Un club de fotbal din prima ligă își schimbă numele. Este vorba de gruparea condusă de Adrian Mititelu, care a pierdut definitiv procesul cu marea rivală din oraș, iar acum omul de afaceri este nevoit să facă această modificare. Federația Română de Fotbal a anunțat că a validat această propunere.

Este oficial! Clubul lui Adrian Mititelu nu se mai numește U Craiova 1948 SA, ci FCU 1948 Craiova Fotbal Club S.A. Această modificare a fost făcută după ce s-a pierdut procesul cu marea rivală din oraș și nu se mai poate asocia cu palmaresul sau numele formației Universitatea Craiova. Federația Română a acceptat această modificare, iar în Comitetul de Urgenţă s-a specificat că de acum încolo titulatura oficială va fi FCU 1948 Craiova Fotbal Club S.A.

În ultima etapă a Superligii din sezonul trecut, în care alb-albaştrii au trecut cu 4-0, de campioana Farul Constanţa, Adrian Mititelu şi-a făcut apariţia, la loja oficială de pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-un tricou pe care era inserată noua siglă a formaţiei sale. Tot cele trei inițiale „FCU” apăreau și pe șapcă.

„Au fost discuții, au fost idei… Și acum m-am grăbit puțin cu schimbarea numelui. Noi eram cunoscuți drept FC U, dar în acte eram U Craiova 48.

Cu toate astea, toată lumea ne spunea FC U Craiova 48, nu? Deci, practic, eu am rectificat și am făcut numele sub care suntem cel mai mult cunoscuți. Să nu mai creăm probleme.

Cei de la CSU s-au luat după noi și se numesc oficial Craiova 48 Club Sportiv S.A.”, a precizat, acum câteva zile, Adrian Mititelu.