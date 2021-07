Fiul lui Adrian Enache îi seamănă leit. Cum arată băiatul pe care îl are cu Iuliana Marciuc

Fiul lui Adrian Enache e copia fidelă a sa. Băiatul a luat cu siguranță carisma tatălui său, dar și trăsăturile sale, după cum au judecat fanii care au rămas surprinși de ultima postare a Iulianei Marciuc. Vedeta s-a pozat alături de moștenitorul ei care este acum un adolescent în toată regula.

Cum arată băiatul lui Adrian Enache? Tânărul are acum 15 ani

Adrian Enache are cu ce să se mândrească. Celebrul artist are o carieră impresionantă, o poveste de iubire încântătoare și niște copii de nota 10. Puștiul cel mic al cântărețului are 15 ani și se bucură de niște părinți care îl ajută să-și croiască un viitor bun încă de pe acum și să ia cele mai bune decizii:

”O minune de copil, de azi adolescent. Mulțumim că ne-ai ales să-ți fim părinti și vom fi mereu de partea ta”, a scris Iuliana Marciuc pe Facebook în ziua în care micuțul ei a împlinit vârsta la care să-și facă o carte de identitate. Iată că data de azi i-a surprins pe cei doi pe canapeaua lui Măruță, la Pro TV.

Adolescentul a bifat și prima apariție la TV cu această ocazie în care a vorbit despre planurile de viitor, de domeniul în care ar vrea să lucreze, dar și mici detalii despre viața personală.

De ce este pasionat adolescentul?

David a terminat cursurile școlii private ICHB (Liceul Teoretic Internațional de Informatică București), ulterior s-a descurcat de minune și în prima clasă din ciclul liceal pe care a terminat-o cu media totală de 9.75.

„Este prima data intr-un studio de televiziune cu mine și a reușit să imi transmita emotia. Tot primim multe poze cu Adrian Enache și toată lumea zice că cei doi seamănă mult. A debutat pe scena de teatru, am avut emotii pentru el, mai ales ca imi place foarte mult teatrul. Am tras un plans impreună cu o mamica, ne am imbratisat”

Iuliana Marciuc (Sursa: „La Măruță”)

„Prima oara am fost la scoala de televiziune, unde am făcut cinci ani și a trebuit să aleg dacă vreau televiziune sau teatru. Anul acesta am filmat si un scurt metraj. Imi place si sa cant, am incercat cand eram mai mic. Am treminat clasa IX-a cu media 9.75. Acum am inceput sa invat turca, este foarte grea. Nu am iubită”, a spus tânărul. „Adrian zice ca stam in frigider, ca ne mentinem. Facem vacante in toate formulele, și cu Diana”, a continuat mama sa.