Adrian Enache rupe tăcerea. De ce nu se căsătorește, de fapt, cu Iuliana Marciuc

Adrian Enache s-a împărțit aproape 20 de ani între două femei. De 25 de ani a ales-o, însă, doar pe Iuliana Marciuc, cu care are și un băiețel. În schimb, niciunul nu vrea să audă de căsnicie, iar refuzul lor ridică și astăzi semne de întrebare. Cert este că Don Juan-ul din Galați nu crede în această instituție și este de acord cu partenera sa când spune că „mariajul în sine este principalul motiv de divorț”.

Adrian Enache a relatat de ce el și Iuliana Marciuc nu se căsătoresc: „E principalul motiv de divorț”

Iuliana Marciuc și Adrian Enache formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Sunt împreună de 25 de ani, au un băiat, dar nu s-au gândit niciodată să se căsătorească, ba chiar refuză să ajungă la altar.

Gazda emisiunii ”Destine ca-n filme”, emisiune difuzată pe TVR2, l-a cunoscut pe trubadurul Adrian Enache la mare, în vara anului 1995, iar de atunci și-au făcut jurăminte pentru toată viața. La acea vreme, Iuliana era căsătorită cu afaceristul Remus Posea, iar Adrian era însurat, având cu soția lui, Corina, și o fiică, Diana.

Dragostea lor nu mai era secretă pentru nimeni, dar, cu toate acestea, a fost condamnată de toată lumea. Iuliana a decis să facă ordine și să divorțeze, iar Adrian a urmat-o în 2009. În acel an, cântărețul și-a declarat public iubirea pentru vedeta TV. La scurt timp, și-au cumpărat un apartament în Băneasa, unde locuiesc și acum.

S-au logodit în urmă cu 10 ani

La un an distanță, în 2010, cei doi au mai făcut un pas mare: s-au logodit la Balcic, dar nu și-au oficializat relația. Cu toate că mereu și-au declarat scepticismul cu privire la pasul următor care să includă o rochie de mireasă și un frac, întrebarea de pe buzele tuturor tot aceasta rămâne: „Și căsătoria?”

E simplu, niciunul nu crede în această instituție și consideră că le e bine așa. „Căsătoria în sine este principalul motiv de divorţ! Asta spune Iuliana Marciuc şi sunt total de acord cu ea”, a declarat Adrian Enache pentru OK Magazine.

Cât despre secretul unei relații de lungă durată precum a lor, artistul spune: „Pă dacă e secret, înseamnă că nu îl dezvăluim, nu? Oricum, lăsând glumele la o parte, am tot vorbit în legătură cu acest subiect, am spus destule. Ce nu se știe încă, aș vrea totuși să rămână într-o cutiuță misterioasă”, a completat acesta.

În cadrul aceluiași interviu a vorbit și despre pandemie și modul cum s-a protejat de noul virus: „Nu am făcut nimic diferit de ceea ce fac în mod normal. Viaţa de sportiv te face să ai o anumită conduită, să te antrenezi, să te vitaminizezi. Ştiu exact ce este bine pentru mine şi cum să îmi cresc imunitatea. Şi asta nu de acum, ci de foarte mult timp, iar spălatul pe mâini e ceva normal. Nu era nevoie să vină acest virus ca să aflu. O ştiam de când eram mic, de la bunicii mei.

Şi prietenii glumeau pe tema asta, văzând ce grijă am la acest capitol, că de aia m-au angajat cei de la farmacie să le fac reclamă . Nu dezinfectez mai des şi nici nu evit să ies în anumite locuri. Îmi văd de viaţa mea ca şi până acum. Oricum cred că ceva nu e cum trebuie. De exemplu, anul acesta am primit propunerea de a juca în primul meu film de lungmetraj dedicat pandemiei. Am acceptat şi filmările au durat o săptămână, timp în care am fost nevoit să joc cu masca pe gură. M-am simţit rău, ceva nu e ok”.