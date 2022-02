Fiul de milionar român care s-a schimbat total de când e la închisoare. Ce face de când DIICOT l-a prins drogat (exclusiv)

Anul trecut un nou scandal în lumea milionarilor din România ave să țină titlurile din presă. Fiul celebrului antreprenor român Radu Timiş, era arestat de procurorii DIICOT sub acuzațiile de trafic de droguri, fiind prins în flagrant. Vlad Timiș era arestat de procurorii, fiind și sub influența unor droguri de mare risc, cocaina, și încarcerat la penitenciarul Craiova. Acum se află sub control judiciar, acasă, dar apropiații spun că este un om schimbat toal și că perioada de închisoare l-ar fi afectat profund pe tânărul Vlad Timiș.

Vlad Timiș schimbat total după încarcerarea la Craiova

Copii celebrului antreprenor Radu Timiș nu sunt la primele abateri și probleme cu legea. Unul dintre cei doi fii, Radu Timiș jr. ar fi fost arestat ca urmare a acuzațiilor de violență împotriva iubitei sale. Din păcate, ghinionul se ține lanț de familia milionarului român, având în vedere că anul trecut, mezinul familiei, Vlad Timiș, de 23 de ani acum, era arestat de procurorii DIICOT, acuzat fiind de trafic de droguri, dar și depistat că ar fi consumat droguri de mare risc, și anume cocaină.

Imediat după arestare, magistrații dădeau o primă sentință, în urma căreia Vlad Timiș era încarcerat la penitenciarul Craiova, recunoscut pentru faptul că aici erau închiși traficanți periculoși. Perioada de încarcerare, deși relativ scurtă, de 30 de zile, spun apropiații tânărului, l-ar fi schimbat total.

„Este foarte afectat. De fapt toată familia este, așa cum cred că este firesc. Nu prea mai mănâncă și se roagă foarte mult. Știe că a greșit mult când a luat-o pe drumul acesta. Recunoaște că este vinovat, însă se căiește mult. Îi cere ajutorul lui Dumnezeu să îl scape de necazul ăsta”, au declarat unul dintre apropiații familiei Timiș, pentru Impact.ro.

Vlad Timiș în arest la domiciliu

După cele 30 de zile petrecute în spatele gratiilor la penitenciarul Craiova, procurorii și magistrații picau de acord în privința statului tânărului Vlad Timiș, satfel că astăzi acesta se află sub control judiciar, în arest la domiciliul său.

Aceleași surse au mai declarat că, odată ieșit din închisoare, tânărul nu și-a uitat promisiunile făcute în fața Lui Dumnezeu în perioda de detenție, astfel că și astăzi se roagă în fiecare zi, și citește Cartea Sfântă. „E complet schimbat. Citește multe cărți bisericești în perioada asta”, au mai spus aceleași surse.

Dar va trebui să aștepte înfățișările în fața magistraților pentru a răspunde acuzațiilor ce i se aduc, și, în cele din urmă, să primească și sentința acestora.

Conform Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, tânărul Vlad Timiș riscă o pedeapsă extrem de mare, una cuprinsă între 3 la 15 ani pentru consum, și alta cuprinsă între 10 la 20 de ani pentru traficul cu droguri de mare risc.