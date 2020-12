Fiul Clejanilor, din nou în ochii bucureștenilor. Apariție după o lungă perioadă, ce probleme ar fi avut

Fulgy şi-a făcut, în sfârşit, apariţia după o lungă perioadă în care a absentat. Abia acum s-a aflat ce probleme ar fi avut, de fapt, fiul Clejanilor.

După luni întregi de dispariţie şi speculaţii, Fulgy şi-a făcut din nou aparita. Despre fiul Clejanilor s-a spus că ar fi fost internat într-o clinică de dezintoxicare din cauza problemelor pe care le-a avut o bună perioadă de timp cu substanţele interzise. Mai mult, tânărul ar fi avut, în primăvara acestui an, un episod de o violență rară tocmai din cauza aceasta.

Acum, fiul Clejanilor este din nou în ochii bucureştenilor. Acesta a fost surprins de către cei de la CanCan într-o ipostază rară pentru Fulgy. Aşa cum se poate vedea şi în galeria foto de mai sus, acesta s-a prezentat “cuminte” la stomatolog. Mai mult, respectă şi regulile impuse de autorităţi şi poartă mască de protecţie.

Desigur, nu putea ajunge oricum la cabinet, ci cu bolidul său de lux oferit cadou de părinţii săi celebri.

Mezinul familiei Manole le-a dat mari emoţii părinţilor săi în momentul în care fosta sa iubită a făcut mărturisiri incredibile despre chinul la care a fost supusă în timpul relaţiei cu tânărul. Se pare că aceasta a fost lovită şi ameninţată de fiul lui Ioniţă de la Clejani de nenumărate ori.

”Am fost abuzată fizic de acest băiat, de aceea am pus punct relaţiei. Mi-a spus câteva zile la rând să ne împăcăm, nu am acceptat şi m-a amenințat, spunându-mi că va face asta în presă cu scopul de a mă denigra. El acum se află în Spania însoţit de o altă domnişoară, în tot acest timp îmi tot scria mie să ne împăcăm, penibil!

Neacceptând să fac un test poligraf a avut o reacţie foarte urâtă acasă. Am intrat în baie, m-am încuiat, a spart uşa şi m-a dus, obligată fiind, la acel test însoţiţi de tatăl său, nici dânsul nu l-a putut calma.

Ajungând acolo, nu s-a putut ţine testul fiindcă eram speriată de cele întâmplate acasă. Fulgy, în prezent, are o problemă psihică datorită depresiei fiind diagnosticat şi cu tulburări de personalitate. Ia trei pastile pe zi! Am conversaţiile cu el şi familia lui şi pot demonstra tot ceea ce am scris. Nu mi-am dorit să se ajungă la aşa ceva, dar văd că aceste aberaţii continuă să apară, aşa că voi clarifica lucrurile”, spunea fosta iubită a lui Fulgy, în urmă cu ceva timp.