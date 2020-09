Firmele private care angajează cei mai mulți români. Surprize pe primele două locuri

Românii, asaltați de posturile de la firmele private! Ce surprize îi așteaptă pe angajatori pe primele două locuri.

Firmele private angajează! Ce surprinze vin pentru români?

Companiile private recrutează angajați, iar românii care și-au pierdut locul de muncă din cauza crizei sanitare au acum opțiuni bune în vizor. Doi grei mari retaileri alimentari sunt pe primele două locuri în topul companiilor. Mai exact, compania care operează magazinele Profi are pentru al doilea an consecutiv cea mai mare creștere a numărului mediu de salariați în 2019 față de 2018 din economia românească, conform datelor obținute de către economica.net de al Oficiul Național al Registrului Comerțului. Magazinele Lidl urcă pe poziția a doua în top, iar alături de acestea se află firma de pază SSG Select Solutions. Din păcate, din dreptul pozițiilor prime au ieșit însă producătorul de echipamente electrice pentru vehicule Bornetze, RCS&RDS și uzina Ford de la Craiova, mai arată statistica sursei citate. Patru dintre companiile din România au peste 1.000 de oameni în plus pe statele de plată în 2019 față de anul 2018. Este vorba despre:

Profi Rom Food – aproximativ 2.700 de oameni în plus în 2019 față de 2018

Lidl Discount – peste 1.900 de oameni în plus în 2019 față de 2018

SSG Select Solutions – aproape 1.200 de oameni în plus

Smithfield România – 1.168 de oameni în plus

Care sunt celelalte compenii din top?

Pe locurile următoare se află: Centrul Medical Unirea SRL, una dintre firmele prin care operează reţeaua privată de sănătate Regina Maria, Amazon Development Center (Romania) SRL, subsidiara din ţara noastră a companiei americane Amazon, Ford Romania SA care operează uzina Ford de la Craiova, Vodafone România SA, Delgaz Grid, compania de distribuţie de gaze naturale şi electricitate a grupului E.ON, Instore Power Provider, jucător mare pe piaţa serviciilor de marketing pentru retail.

„De peste 18 ani, lanțul de magazine PROFI se dezvoltă continuu, având o expansiune accelerata. În aprilie 2020 numara peste 1.200 de magazine în toată țara si continua sa creasca in fiecare an cu cel putin atatea magazine cate a inaugurat in anul precedent. PROFI este un angajator de top din retailul modern, cu o echipă dinamică, flexibilă și ambițioasă, formată din peste 20.000 de angajați”, arată anunțul Profi Rom Food SRL, care pune la dispoziție anul acesta 20 de posturi numai în București.