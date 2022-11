Firma din Ungaria care a preluat o companie din România. Britanicii le-au transferat-o

Piața de catering din România este una care aduce venituri substanțiale proprietarilor. Dar, din când în când, semai întâmplă ca anumiți jucători să renunțe la afacerile de aici. Este și cazul unui grup britanic, Compass Group, care a decis să-și vândă participațiunile din piața autohtonă. Conform informațiilor britanicii au cedat afacerea către un grup de firme din Ungaria.

Valoarea pieței de catering din România în 2022

Sectorul românesc al profitului în domeniul foodservice a fost evaluat la 6,3 miliarde de dolari în 2021. Se preconiza că piața va crește cu peste 16% în perioada anului 2022. Restaurantele cu servire rapidă (cantinele) au fost al doilea cel mai mare sector, urmat de restaurantele cu servicii complete.

Comerțul electronic și takeaway-urile au jucat un rol vital în atenuarea pierderilor întreprinderilor de servicii alimentare din cauza restricțiilor impuse de guvern în 2020. Cu toate acestea, odată cu revenirea la normalitate, această piață va continua să domine majoritatea canalelor de servicii alimentare din România.

Un jucători important, mai ales în zona de restaurante cu servire rapidă (cantinele), au fost britanicii de la Compass, prin intermediul unei companii-front, EUREST ROM, activă pe piață încă din 2001. Firma locală are activități de acest gen în peste 70 de locații, din orașele mari din România.

Compass Group International B.V. este o companie multinațională britanică de servicii de alimentație publică cu sediul în Chertsey, Anglia. Este cea mai mare companie de servicii de alimentație publică din lume, cu peste 500.000 de angajați.

Servește mese în locații care includ birouri și fabrici, școli, universități, spitale, mari locații sportive și culturale, tabere miniere, unități penitenciare și platforme petroliere offshore. Compass Group este listată la Bursa de Valori din Londra și face parte din indicele FTSE 100. Este, de asemenea, o companie Fortune Global 500.

Compass Group cedează EUREST ROM unei firme din Ungaria

Compania-front din România, deținută de britanici, a ajuns, conform Profit.ro, în portofoliul unei firme cu același profil, din Ungaria. Compania românească are în prezent peste 1.200 de angajați, activând în serviciile de tip cantine, restaurante self service de tip food court, coffee shops, snack bars sau catering pentru evenimente corporate. Particpiațiunea britanicilr de la Compass Group, acțiunile deținute în EUREST ROM, sunt în valoarea de 7 miliaone de lei, mai spune Profit.ro, iar toate acestea au trecut în portofoliul celor de la CEE Catering HoldCo Kft, o firmă din Budapesta, Ungaria, „înființată în acest an, al cărei reprezentat legal este Szabó Szilár, actualul director financiar al EUREST Ungaria”, relevă date analizate de Profit.ro.