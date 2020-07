Cafenelele 5 to go, boom financiar în Europa. Câți bani au făcut, de fapt, patronii români

Cafenelele 5 to go au devenit renumite în toată lumea. Deși încă nu s-a extins în afara țării, brandul românesc s-a făcut cunoscut după ce a fost introdus în topul celor mai importante 80 de lanţuri de cafenele din Europa şi Orientul Mijlociu, al celebrei publicații FoodService.

În doar cinci ani de la înființare, lanţul românesc de cafenele 5 to go este al 23-lea cel mai extins jucător de pe piaţa de profil din Europa şi Orientul Mijlociu. Compania a urcat trei poziţii faţă de 2018 după o creştere de 50% a numărului de localuri, una dintre cele mai rapide expansiuni dintre jucătorii analizaţi de revista FoodService.

De altfel, reţeaua 5 to go este singurul nume românesc din clasament, cu 150 de unităţi la finalul anului trecut. Businessul a luat naştere în anul 2015, odată cu lansarea primei cafenele în apropiere de Piaţa Lahovari, la câţiva paşi de Teatrul Ţăndărică. Cei care au venit cu ideea au fost Lucian Bădilă și Radu Savopol.

Ce profit are o cafenea 5 to go

”A început în iarna lui 2014, când la masă cu Radu discutam despre spațiul pe care îl aveam în Lahovari și aveam niște studii despre piața de cafea din București. Aveam ideea că piața de to go e subdezvoltată la noi și am zis să facem ceva pe cafea. Ulterior, a venit ideea de orice produs la 5 lei. Știam puțin din ce am citit pe net că bancnota de 5 lei e cea mai folosită din România și am zis hai să punem orice la 5 lei”, declara pentru Digi24 Lucian Bădilă, unul dintre cei doi proprietari ai brandului 5 to go, în vârstă acum de 27 de ani.

Apoi compania a continuat expansiunea într-un rtim rapid, bazându-se mult pe dezvoltarea în franciză şi ajungând astăzi în mai multe oraşe din ţară. Deschiderile continuă în acest an în ritmul deja bugetat, de 100 de unităţi sau chiar peste, în pofida pandemiei. Fondatorii reţelei spun că e loc de 400-500 de cafenele sub brandul 5 to go în România şi abia apoi se vor gândi la expansiune.

Dar cât de profitabilă este afacerea? Ei bine, unul dintre patronii 5 to go a vorbit deschis despre profitul pe care îl realizează în fiecare lună fiecare cafenea de acest gen. ”Ca să poţi să câştigi, trebuie să ai undeva la 140 – 150 de clienţi pe zi, pentru a câştiga undeva la 1.300 – 1.400 de euro profit net”, a explicat Lucian Bădilă.