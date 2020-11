Firma care vinde lapte stricat în toate magazinele. Români, atenție mare la ce cumpărați!

Produsele de larg consum din orice piață, magazin, etc., ar trebui verificat înainte de a fi comercializat. Dar ce te faci dacă nu ai cum să verifici? De exemplu, în cazul laptelui, cum verifici dacă este bun, în magazin? Mergi cu fierbătorul după tine? Unde mai pui că laptele e și unul scump, nu că ar conține nu-știu-ce chestii, ci doar brandul. Că da, în România, la anumite produse alimentare de bază, am ajuns să plătim brandul, nu produsul și calitatea acestuia. Cumpărăm lapte stricat de-a gata, și asta se întâmplă în România.

Laptele este unul din alimentele de bază pentru majoritatea românilor, rar ai să auzi un român că nu bea lapte. În România, mai ales după 1989, au apărut ca ciupercile după ploaie mulți producători de lapte. Unii dintrei ei recunoscuți și pe plan internațional, alții doar pe plan local, au reușit în acești ani să-și facă un brand și să aibă o piață vastă de desfacere.

Conform unui studiu, aproximativ 53% dintre români consumă lapte în fiecare zi, spune profit.ro. Concluzia este că producătorii de lapte fac bani frumoși vânzându-și produsul și derivatele lactate din acesta. Dar ce te faci când mergi la magazin, dai bani mulți pe un astfel de produs, ajungi acasă și constați că ai cumpărat lapte stricat de-a gata.

Într-un astfel de caz ce faci, mergi să cumperi altul și să constați că pățești același lucru, că tot lapte stricat cumperi, sau schimbi brandul, care este și-așa destul de scump? Carmen Ivanov, destul de cunoscută în spațiul public, a relatat recent despre un astfel de moment, după ce a cumpărat lapte stricat, sub brandul unui producător autohton, destul de scump.

”Începe săptămâna cu o doză binemeritată de lapte… stricat!” produs de Lăptăria cu caimac. Din nefericire acesta este laptele meu preferat. Eu îi zic lapte cu văcuță. Ieri însă am cumpărat o astfel de sticlă cu termen de expirare 31 oct – dar totuși conținutul era expirat (bine că am eu căni transparente și-am văzut prin cană că ceva e wrong ). Am zis că magazinul e de vină, poate au depozitat incorect”, scrie Carmen Ivanov pe contul său de Facebook.