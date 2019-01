Gabriela Firea s-a operat de curând în România, în contrast cu majoritatea oamenilor politici de la noi, care se tratează în străinătate. Nu a ezitat însă să se laude cu asta.

În urmă cu câteva zile, primarul Capitalei a suferit o intervenție chirugicală. Conform unor surse oficiale citate de Hotnews, motivul operației a fost o afecțiune gastro-intestinală acută. Imediat după eveniment, Gabriela Firea a ales să facă o postare pe Facebook pentru a atrage atenția asupra deciziei sale de a se opera în România. Textul integral al postării poate fi văzut mai jos.

”Unele încercări care apar în calea vieții noastre sunt prea dificile pentru a putea fi depășite de unul singur. Dumnezeu ne ajută să fim înconjurați de oameni care să ne ridice. Mulțumesc celor care mi-au fost alături în problema de sănătate pe care am avut-o, în toată această perioadă. Mulțumesc echipelor medicale de la spitalele Doctor Ion Cantacuzino și Colentina. Am știut că sunteți la fel de buni că orice centru medical european și nu am greșit având încredere în Dumneavoastră. Mulțumesc familiei mele și prietenilor mei dragi care m-au înconjurat cu atâta dragoste care, împreună cu intervențiile și tratamentele, m-au pus pe picioare”, a postat pe Facebook Gabriela Firea.

Din tonul textului, aproape că se felicită că s-a operat în România și nu a ales una dintre clinicile din Europa specializate pe astfel de intervenții. În loc să fie decizie normală rămânerea în țară pentru operație, primarul a ținut să menționeze ”am știut că .. nu am greșit având încredere în Dumneavoastră”.

În aceeași postare a fost integrată și o fotografie cu medicul Iulian Brezean, managerul spitalului Cantacuzino din Capitală. Din câte se pare, el a efectuat operația laparoscopică de care a avut nevoie Gabriela Firea la mijlocul săptămânii trecute. Primarul capitalei va continua urmarea unui tratament.