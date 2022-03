Finalistul Survivor 2021, părere sinceră despre Cătălin Zmărăndescu și CRBL. Ce a putut spune despre ei EXCLUSIV

Survivor România este una dintre cele mai urmărite emisiuni, mai ales pentru că Războinicii și Faimoșii sunt nevoiți să se confrunte cu unele provocări dure. Telespectatorii îi urmăresc cu sufletul la gură pe concurenți. Andrei Dascălu a vorbit despre experiența sa din Republica Dominicană.

Ce spune Andrei Dascălu despre TJ Miles, Cătălin Zmărăndescu și CRBL: „Îl văd în finală doar pe TJ”

Andrei Dascălu ar participa din nou la Survivor România în cazul în care o să fie organizat un sezon All Stars. Acesta ne-a oferit un interviu în exclusivitate pentru Impact.ro, unde a vorbit despre problemele pe care le-a avut după show, dar și despre dorul de familie, care l-a măcinat în Republica Dominicană.

De asemenea, Andrei Dascălu a spus ce părere are despre TJ Miles, CRBL și Cătălin Zmărăndescu, concurenți de temut din echipa Faimoșilor. Finalistul din Republica Dominicană consideră că doar TJ Miles o să ajungă până în finală, punctând că vârsta ar fi un impediment pentru ceilalți doi.

Ai mai participa la Survivor?

Andrei Dascălu: Aș mai participa clar, este cea mai tare experiență de până acum, dacă ar fi să se facă sezonul All Stars aș merge cu cea mai mare plăcere.

Cum te-a schimbat emisiunea?

Andrei Dascălu: M-a schimbat în sensul că mă cunosc românii când merg pe stradă, iar pe partea de sport primesc mai multă susținere din partea oamenilor și pot spune că am deja un mic public al meu care mă apreciază.

În rest sunt la fel, și înainte prețuiam mâncarea, familia, faptul că am un pat și o pernă unde pot pune capul, etc… de mic am fost crescut cu mentalitatea asta. Nu a trebuit să merg la Survivor și să-mi dau seama de chestiile astea.

Ce ți s-a părut că a fost cel mai greu la Survivor?

Andrei Dascălu: Mereu am spus că cel mai greu a fost dorul de familie. Atunci când am intrat în competiție cel mai greu mi-a fost cu mâncarea și igiena, dar m-am adaptat foarte repede.

Dar, din păcate, cu dorul de familie nu am putut să mă obișnuiesc, plus că eu pe atunci nu aveam o situație tocmai bună acasă, asta m-a măcinat zilnic cât am stat acolo și chiar am avut momente când voiam să le spun colegilor să mă voteze pentru a pleca, nu suportam să nu știu nimic de ai mei.

Cu ce probleme ai rămas după show?

Andrei Dascălu: Nu am rămas cu mari probleme după show, doar că mi-a luat în jur de două luni să mă integrez iar în lumea reală, îmi imaginam că voi mânca foarte mult când mă voi întoarce acasă, dar s-a întâmplat fix invers, nu puteam să mănânc mai deloc, mâncam doar odata pe zi și atunci foarte puțin.

Mi-a luat ceva să mă obișnuiesc cu noul ritm de viață. Fizic nu prea am avut probleme pentru că începusem să repun vitaminele și mineralele pierdute, problema a fost la psihic pentru că șocul a fost prea mare când ne-am întors.

Vezi în CRBL, TJ Miles sau în Cătălin Zmărăndescu un câștigător? Ce părere ai despre activitatea lor de la Survivor?

Andrei Dascălu: S-a demonstrat și în sezonul trecut că cei în vârsta vor ceda pe parcurs, fie fizic, fie psihic. Dintre cei trei îl văd în finală doar pe TJ.