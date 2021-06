Finala Survivor România 2021. Când se va difuza marea finală, anunțul oficial de azi

Veste mare pentru fanii Kanal D. Cel mai urmărit și dur reality-show care se filmează în Republica Dominicană mai are puțin și ajunge la final. Când se va difuza marea finală de la Survivor România 2021. Telespectatorii abia așteaptă. Anunțul oficial tocmai a fost făcut azi.

Așteptarea a luat sfârșit. După mai bine de șase luni de competiție, Survivor România mai are puțin și ajunge la final. Începând de joi, 1 iulie, cei șase concurenți rămași în concurs se vor întrece la probele individuale. Maria Chițu, Elena Marin, Andrei Dascălu, Zanni, Albert Oprea și Marius Crăciun sunt cei șase supraviețuitori care vor lupta pentru a câștiga marele trofeu al sezonului 2 Survivor România.

Oficialii postului Kanal D tocmai au făcut anunțul oficial. Pentru că individualele vor începe de joi, 1 iulie, marea finală de la Survivor România va fi difuzată sâmbătă, pe data de 10 iulie. Cei doi Faimoși și cei patru Războinici vor da tot ce au ei mai bun pentru a dovedi că merită titlul de Survivor România și să câștige marele premiu de 50.000 de euro.

Dintre cei șase concurenți rămași în etapele finale de la Survivor România, Zanni a depășit un record fantastic. Trapperul a participat la 229 de jocuri, dintre care a câștigat 129, fiind cel mai bun de la Faimoși.

Cu toate acestea, el se clasează în clasamentul general pe locul doi, după Maria Chițu. Războinica blondină este una dintre cele mai mari surprize ale sezonului 2 Survivor România. Tânăra de numai 20 de ani a dovedit, în nenumătare rânduri, că a fost cea mai bună sportivă de sex feminin din concurs. Maria are eficacitate de 64,2%, fiind considerată cea mai bună sportivă din competiție.

Elena Marin are 51,8% procent de eficacitate, aproape 200 de meciuri jucate și se află pe locul 4 în clasamentul general, după Marius Crăciun. Ultimii care completează topul sunt Andrei Dascălu și Albert Oprea de la Războinici.

După ce a fost eliminat de la Survivor, Sebastian Chitoșcă a vorbit despre problemele reale care existau între concurenții celor două tabere din jungla dominicană.

„Noi mereu am incercat, cand am avut o discutie cu oricare, stiam ca nu trebuie să ridicăm tonul putin mai sus. Noi ridicam tonul după 15-20 de minute de discutie. Eu nu am auzit-o pe Elena să spună că a greșit și ea puțin, ea doar spunea „minți”. Nu pot să știu ce era în sufletul lor (n.r.- al Elenei și al Mariei), dacă au luat calea asta a dramei, dar a recunoscut Maria că ar vrea să o ajute pe Elena, că i-ar mai lăsa puncte. Cât vezi doi oameni apropiați și unul spune că ar vrea să câștige celălalt competiția și să o ajute, să îi dea două puncte măcar…

În majoritatea timpului ele refuzau contactul cu noi. În ultima zi de competitie am avut si meci international. Am vorbit cu Zanni să mergem la fete, să fim uniți. S-a dus Zanni, oarecum să le ridice și lor vibe-ul, să le ridice starea de spirit, și apoi a început… Dacă venim să vorbim serios, e o problema, daca venim cu un vibe distractiv, e o problema. Noi prosti ca ne-am dus. (…) Fetele erau foarte bine in timpul liber, se comportau normal cand gateam, cand stateam impreuna.

Apoi cand se gandeau ca ar putea parasi competitia, apăsau acceleratia. Noi doar ne-am spus argumentele. Dacă vorbeai cu Elena un subiect din 25 iunie, îi spuneai ce ai făcut, ea iti spunea ce ai făcut in 2 februarie”, a declarat Sebastian Chitoșcă, exclusiv pentru Wowbiz.