Clasamentul nou al celor mai buni concurenți de la Survivor România. Record incredibil pentru Zanni

Clasamentul celor mai buni concurenți de la Survivor a rămas neschimbat în ultima săptămână, iar unii dintre Faimoși au scoruri impresionante după jumătate de an de competiție.

Joi, 1 iulie, încep jocurile individuale la Survivor, iar câțiva concurenți s-au remarcat prin abilitățile lor, meciurile jucate, dar și victoriile obținute. Zanni are un record absolut de meciuri jucate și de victorii. A participat la 229 de jocuri, dintre care a câștigat 129, așa că Faimosul ocupă locul 1 la Faimoși, în topul celor mai buni sportivi de la Survivor.

În topul general, el se clasează pe locul doi, după Maria Chițu, Războinica ocupă locul 1 și în această săptămână are un procentaj de eficacitate de 64,2%.

Elena Marin se apropie de pragul de 200 de meciuri jucate și are un procentaj de 51,8%, fiind pe locul doi la Faimoși și pe locul 4 în clasamentul general.

1. Maria Chițu(Războinici) 162 meciuri, 104 victorii, 58 înfrângere, 64,2% eficacitate

2. Zanni(Faimoși) 229 m, 129 v, 100 î, 56,3%

3. Marius Crăciun(Războinici 189 m, 106 v, 83 î, 56,1%

4. Elena Marin(Faimoși) 197 m, 102 v, 95 î, 51,8%

5. Andrei Dascălu(Războinici) 215 m, 109 v, 106 î, 50,7%

6. Albert Oprea(Războinici) 209 m, 94 v, 115 î, 45%

Urmează startul individualelor la Survivor România, unde doi Faimoși și patru Războinici se luptă să ajungă în marea finală.

Sebastian Chițoșcă, eliminat chiar înainte de individuale. Faimosul a fost eliminat după ce a fost nominalizat și a primit cele mai puține voturi din partea publicului.

„Știam, am presimțit că se va întâmpla lucrul ăsta. Le-am spus tuturor că simt că voi pleca acasă. Mă bucur că am ajuns până aici, simt că am dus steagul Faimoșilor la nivel înalt contra unor Războinici. Simt că mi-am îndeplinit multe obiective de când am intrat în această competiție și până acum. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să mă lupt cu unul din echipa mea, Zanni.

Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inimă de sportive și ăsta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici. Nu am spus niciodată că am un vis să câștig. Am plâns, am râs, am trecut prin multe lucruri.

Îi respect pe cei de acasă că m-au susținut până acum. Consider că meritam să ajung mai departe. Sunt și fericit că mă duc acasă, la familie. Nu credeam că voi rezista atâtea luni fără ei”, a spus Sebastian Chițoșcă, înainte să părăsească Republica Dominicană.