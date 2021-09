Finala Puterea Dragostei, sezonul 3. Alexandra și Cristian Marinescu au câștigat show-ul matrimonial

Finala Puterea Dragostei, sezonul 3. Emisiunea matrimonială de la Kanal D s-a încheiat, duminică (5 septembrie). Doar 8 concurenți s-au calificat în marea finală și s-au bătut pentru cei 10.000 de euro. Alexandra și Cristian Marinescu sunt marii câștigători Puterea Dragostei, sezonul 3.

Finala Puterea Dragostei, sezonul 3. Patru băieți și patru fete au intrat în cursa pentru marele premiu pus în joc.

Alexandra, Adriana, Maria, Marinescu, Codruț, Alex, Alexandru, Denisa și Radu sunt concurenții care s-au calificat în marea finală Puterea Dragostei, sezonul 3. Cei 8 concurenți s-au luptat pentru cei 10.000 de euro puși în joc.

Dintre toți, Alexandra și Cristian Marinescu au demonstrat că sunt cei mai buni și au câștigat show-ul matrimonial de la Kanal D. Fiecare dintre aceștia va intra în posesia marelui premiu de 10.000 de euro.

Pe rețelele de socializare, Cristina Dorobanțu, prezentatoarea emisiunii Puterea Dragostei, a transmis un mesaj emoționant.

”În urmă cu un an, îmi puneam visul în valiză. Am plecat către Puterea Dragostei cu forța pe care ne-o dă Dumnezeu când trebuie să reușim. Am avut convingerea că voi întâlni oameni care mă vor ajuta să-mi îndeplinesc misiunea și am reușit să găsesc drumul potrivit către lumina din sufletul lor. Împreună, ne-am depășit limitele și am scris istorie. Alături de echipa de producție și de concurenții de la Puterea Dragostei, visul a prins viață.

Fiecare secundă din acest an a fost o provocare. Mă înclin în fața tuturor celor care fac parte din acest proiect!! Dumneavoastră, telespectatorilor, vă datorez marea bucurie a zilelor cu audiențe record. Puterea Dragostei se hrănește din motivația primită din partea voastră!!! Vă mulțumesc din suflet pentru cel mai frumos an din viața mea!”, a scris Cristina-Mihaela Dorobanțu pe Instagram.