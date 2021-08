Cu cine se iubește acum Andreea Pirui de la Puterea Dragostei. E cântăreț și o iubește mult de tot

Andreea Pirui este mai fericită decât a fost vreodată. Fanii ei se bucură nespus de mult pentru ea și speră ca această poveste de dragoste să țină până la adânci bătrâneți. Blondina are o nouă relație cu un cântăreț care este de-a dreptul înnebunit după ea.

Andreea Pirui a fost una din cele mai vocale concurente de la emisiunea ‘Puterea Dragostei’. Aceasta a plecat din show-ul de iubire alături de Marius, iar cei doi s-au și logodit în fața fanilor. Cu toate astea, soarta nu i-a văzut împreună pentru mult timp. Iată că soarele a apărut rapid pe strada blondinei!

Vedeta s-a afișat chiar de curând în compania noului ei partener despre care a ținut să spună câteva detalii. Cei doi sunt abia la începutul relației și se bucură de povestea lor ce crește lună de lună. Cu toate că abia acum s-au îndrăgostit nebunește unul de celălalt, aceștia se cunosc de mai bine de un deceniu.

Tânărul este cântăreț și este foarte cunoscut în zona în care locuiește. Ei se cunoșteau din vedere și au fost prieteni. Totul a început când s-au revăzut recent la o petrecere unde au început să povestească și ulterior lucrurile s-au legat de la sine și au stabilit să formeze un cuplu.

Bărbatul abia terminase o relație care durase nu mai puțin de 11 ani. El și blondina s-au intersectat la un eveniment, iar peste două luni de la despărțirea de fosta parteneră era din nou cuplat cu o altă femeie ce avea să-i dea viața peste cap.

„Da, sunt îndrăgostită. Iubitul meu e de la mine din oraș, de ardelean. El este cântăreț, e cunoscut aici, în zona noastră. El e din Zalău. Noi am fost prieteni, ne știm de 10-12 ani și tot timpul m-am mirat. Nu am fost prieteni, cunoștințe și în timp, am fost la o petrecere, a venit și el pe acolo.

Dintr-o vorba în alta am început să povestim mai mult decât prieteni. Acum câteva luni s-a întâmplat. Am povestit, că ne știam din oraș și uite așa s-a întâmplat. El era singur, a avut o relație de 11 ani și s-a terminat cu două luni înainte să ne cuplăm noi. În timp ne-am format o relație”

Andreea Pirui (Sursa: wowbiz.ro)