Finala Masked Singer România sezonul 2 are loc azi. ”Trebuie să-l apreciez pentru cum stă pe tocurile de 12 cm”

Românii așteaptă cu sufletul la gură finala Masked Singer din sezonul 2! O să fie demascate celebritățile care au mai rămas în emisiunea plină de surprize. Albina, Fluturele, Shaorma și Muma Pădurii au reușit să își țină identitatea ascunsă timp de 13 săptămâni, iar acum o să încerce să câștige show-ul.

Jurații au încercat, împreună cu oamenii care urmăresc emisiunea din spatele micilor ecrane, să afle cine se ascunde sub măștile de la Masked Singer România. Așteptarea a luat sfârșit! Toți abia așteaptă să urmărească finala și să afle ce vedetă o să ajungă să câștige trofeul cel mare.

Surprizele o să se țină lanț! Fluturele o să deschidă marea finală cu un show spectaculos, iar emoțiile o să atingă cote înalte. Acesta o să le facă o dezvăluire uluitoare detectivilor care abia așteaptă să demaște și ultimele persoane rămase în competiția de la Pro TV.

Timp de aproape 3 luni am trăit într-un anonimat care mi-a fost confortabil. Astăzi este ziua în care dăm cărțile pe față!”, o să transmită fluturele înainte de a urca pentru ultima oară pe scena Masked Singer.

„Am ajuns să vă cunosc foarte bine. Vă cunosc grimasele, știu cum arată bucuria pe fața voastră. Dar vă asigur că același lucru l-am trăit eu sub mască, doar că voi nu ați văzut.

Detectivii o să aibă în față o provocare uriașă atunci când vine vorba despre Muma Pădurii. Aceștia o să își dorească să deslușească misterul din jurul personajului extrem de apreciat de public, însă nu totul este așa de ușor.

„Ai fost fenomenală, ai fost one men show! Tare mi-e că e one men show și ne-a păcălit până acum că e femeie. Trebuie să o felicit că de fiecare dată își dă sufletul acolo, sub masca aia grea.

Pentru că iar m-am dus în zona în care sunt convinsă că e un bărbat, trebuie să-l apreciez pentru cum stă pe tocurile alea de 12 centimetri.”, o să spună Mihaela Rădulescu despre Muma Pădurii.