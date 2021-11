Prin ce a trecut Alina Eremia la Masked Singer. Cântăreața a spus adevărul: ‘Am plâns grav’

Fanii au fost uluiți când au descoperit că Alina Eremia se ascundea sub masca lui Lady Panda de la Masked Singer! Cântăreața a mărturisit că experiența a fost una inedită, dar nu mulți știu că au năpădit-o emoțiile în momentul în care a fost eliminată din show-ul de la Pro TV.

Alina Eremia a fost demascată la Masked Singer! Vedeta și-a jucat foarte bine rolul, însă, într-un final, aceasta a fost nevoită să își dea jos masca. Totuși, față de alte vedete, cântăreața a recunoscut că nu a avut parte de un costum foarte greu, așa că s-a putut mișca în voie.

„Nu mă așteptam să mă distrez așa de tare în costumul ăla. E greu până te acomodezi. Trebuie să exagerezi de 5-6 ori mișcarea ca să se vadă. Costumul meu era destul de mobil față de altele.

Eu vedeam prin gura costumului, prin zâmbetul lui Lady Panda. Aveam cagulă, doar ochii erau descoperiți, ca nu cumva să se vadă vreo trăsătură. Zici că a fost secret de stat, exact ca în filme. Mă duceam de bunăvoie, nu mă răpea nimeni.

Stăteam în cabină toată ziua, nu vorbeam cu nimeni, doar prin telefon. Nu, doar când ajungeam pe scenă în linie ne întâlneam unii cu alții. Zici că ești într-un film, e super tare.

M-am destrăbălat în costum, am dansat, am făcut ca toate cele. Și am mâncat multe dulciuri în cabină.”, a zis ea la Vorbește lumea.