Miercuri va avea loc lupta pentru premiul cel mare între concurenții iUmor! 11 persoane ce au ajuns direct în finală datorită telespectatorilor, dar și semifinalistul ce a primit o a doua șansă din partea juraților, vor aduce momente savuroase pentru a încerca să câștige 20.000 de euro.

Al zecelea sezon iUmor a venit cu multe momente vesele, pline de amuzament, iar jurații nu s-au temut nici de această dată de fel și fel de clipe în care i-au bucurat pe fani cu replici inedite. Mai este puțin până când se va afla câștigătorul show-ului, dar concurenții au multe provocări de trecut.

Dacă în audiții aveau nevoie doar de două voturi din partea juraților, acum trebuie să îi convingă pe Cheloo, Delia și Mihai Bendeac că merită să meargă mai departe pentru a nu fi eliminați. De asemenea, telespectatorii show-ului vor putea să își voteze prin SMS favoritul în cadrul finalei din această seară, într-un interval de 20 de munute. După ce publicul va decide cine va câștiga iUmor de această dată, un concurent norocos va duce acasă un premiu de 20.000 de euro.

Printre cei ce se luptă pentru marele premiu și vor veni cu momente foarte bine pregătite în marea finală se numără Daria Ștefania Brenda, Doru Nicuț, Alexandru Ghețan, Alin Bourașu, Florin Gheorghe, Gabriel Dumitriu, Nae Nicolae, Radu Carbon, Marie Janette, Ștefania Costache și Vlad Bieltz. Printre ei o să vină și Andrei Garici, ce a prins un loc în ultimele momente.

Andrei Ungureanu a dus premiul cel mare acasă în 2020. Băiatul cu Tourette a câștigat pe toată lumea prin momentul său, dar puțini știu ce a făcut cu banii câștigați, de fapt. Fostul concurent a decis să investească în pasiunea sa, dar și să îi ajute pe cei ce nu sunt chiar așa de norocoși.

„Cu o parte din bani mi-am achitat trecutul, am avut niște datorii. Apoi am investit într-un podcast și am și donat unei asociații de copii. Acum vreau să-mi pun dinții. Nu am dinți și vreau să-mi pun neapărat. Trebuie să mă sedeze medicul, pentru că eu nu pot sta nemișcat.”, a declarat Andrei Ungureanu în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.