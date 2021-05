Ce a făcut băiatul cu Tourette cu marele premiu de la iUmor. Andrei a făcut un super gest VIDEO

Andrei Ungureanu, cunoscut drept ‘băiatul cu Tourette’ de la iUmor este marele câștigător al sezonului cu numărul 9 al show-ului difuzat la Antena 1. Acesta a cucerit telespectatori lși jurații cu momentele sale pline de umor, astfel că a reușit să ducă acasă marele premiu în valoare de 20.000 de euro, dar puțini români știu că el a făcut un super gest cu această sumă mare de bani.

Andrei Ungureanu trăiește cu sindromul Tourette de 22 de ani, învățând cum să se descurce cu această afecțiune pentru a duce o viață cât se poate de normală. Tânărul scoate anumite sunete ce sunt, de multe ori, însoțite și de spasme musculare. Afecțiunea neurologică este destul de rară, fiind cunoscută și ca boala ticurilor ținând cont de sunetele și mișcările necontrolate.

Concurentul de la emisiunea difuzată la Antena 1 a reușit să ajungă la premiul cel mare după ce a surprins pe toată lumea. Cu o parte din bani și-a achitat anumite datorii din trecut, a investit într-un viitor proiect, dar nu a uitat de cei ce nu sunt așa de norocoși. Andrei Ungureanu a dat o parte din premiul său unei asociații de copii.

„Cu o parte din bani mi-am achitat trecutul, am avut niște datorii. Apoi am investit într-un podcast și am și donat unei asociații de copii. Acum vreau să-mi pun dinții. Nu am dinți și vreau să-mi pun neapărat. Trebuie să mă sedeze medicul, pentru că eu nu pot sta nemișcat.”, a declarat Andrei Ungureanu în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.