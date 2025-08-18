Fina lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri incendiare din culise: „Am fost înjurată și jignită în direct!”. EXCLUSIV

În timp ce mulți ne dorim, în copilărie, ca atunci când creștem să devenim doctori sau chiar învățători, după exemplul celor care ne călăuzesc primii pași în viață, Monica Daniciu Marian a știut dintotdeauna că drumul ei este spre scenă. Încă de mică se juca de-a prezentatoarea, iar astăzi, acest vis a devenit realitate și o meserie care o reprezintă în totalitate.

Fina artistei Carmen de la Sălciua și-a văzut visul devenind realitate

Monica Daniciu Marian, fina artistei Carmen de la Sălciua, este prezentatoarea care reușește să transforme orice eveniment într-o experiență memorabilă. Pasiunea ei pentru scenă nu a apărut peste noapte, ci a prins rădăcini încă din copilărie.

În timp ce alți copii se jucau de-a doctorul și tratau ursuleții de „febră”, ea se imagina prezentând evenimente grandioase. Monica este convinsă că această meserie i-a fost menită și o reprezintă fără dar și poate.

„Trebuie să recunosc că a fost un vis din copilărie. Când toți copiii se jucau de-a învățătorul, doctorul etc., eu eram diferită. Mă jucam de-a prezentatoarea. Asta înseamnă că e meseria ce mă reprezintă și mi-a fost menită!”, ne-a dezvăluit fina lui Carmen de la Sălciua.

Momente cu încărcătură emoțională

Deși pe scenă atmosfera este mereu una plină de energie, zâmbete și emoții frumoase, Monica mărturisește că evenimentele caritabile au pentru ea o semnificație aparte. Acolo nu mai este vorba doar despre luminile reflectoarelor sau despre aplauze, ci despre a aduce bucurie și speranță celor care au nevoie cel mai mult.

„Unul din cele mai emoționante momente sunt cele sensibile, cum ar fi evenimentele caritabile. În ciuda faptului că artiștii ce onorează astfel de evenimente vin să înveselească publicul, totuși astfel de manifestări au în spate o încărcătură emoțională imensă!”, a explicat Monica.

Pentru Monica, un eveniment perfect este acela în care oamenii pleacă acasă cu sentimentul că au făcut parte din ceva special. Ea spune că prezentatorul are datoria să treacă dincolo de cuvinte și să construiască o legătură reală cu publicul, una care să se simtă autentică și sinceră.

„Un eveniment care își atinge obiectivele stabilite este un eveniment ce are o atmosferă confortabilă, publicul să se simtă valorizat, să fii ca prezentator un om flexibil, pentru a întări relațiile cu publicul!”, a completat fina lui Carmen de la Sălciua.

Provocările uriașe de care fina lui Carmen de la Sălciua a avut parte

Chiar dacă practică o meserie care o împlinește, cariera Monicăi nu a fost lipsită de provocări. De la momente tensionate în direct, când a fost jignită și transmisia s-a întrerupt, până la situații neprevăzute, precum o pană de curent, a trecut prin toate. Totuși, fina lui Carmen de la Sălciua nu regretă nimic. Ea crede că fiecare întâmplare a avut rolul ei și a învățat-o cum să reacționeze mai bine data viitoare.

„Situații dificile sunt la tot pasul și numai trecând prin ele știi cum să le gestionezi. Pentru mine situațiile de genul nu sunt o piedică, ci o provocare. Am fost și înjurată și jignită în direct, s-a închis repede din regie, îți dai seama, dar aceste lucruri nu au făcut decât să mă transforme în cea mai bună versiune a mea. Iar la spectacole îmi aduc aminte ultima întâmplare… s-a luat curentul… deci a trebuit să vorbesc publicului ‘la rece’, fără sunet, fără microfon, astfel încât să îl păstrez conectat cu scena, până la remedierea problemei!”, și-a amintit fiica lui Carmen de la Sălciua.

Diferența dintre mecanic și autentic

Monica crede că publicul simte imediat diferența dintre un discurs spus din suflet și unul citit mecanic de pe o foaie. Din punctul său de vedere, emoția autentică și sinceritatea sunt cele care fac ca un mesaj să ajungă cu adevărat la oameni

„Pentru cine știe, cunoaște și vede, sunt multe diferențe, chiar foarte multe. Eu însă mă opresc la una singură: când faci totul mecanic, nu transmiți nimic, ci pur și simplu îți citești discursul și invitații de pe foi și te retragi. Când însă ești natural și spontan, nu ai nevoie de foi…”, a spus Monica.

Pentru Monica, fiecare eveniment vine cu propria sa poveste, cu oameni diferiți și emoții noi. De fiecare dată rămâne cu o experiență în plus și cu o lecție care o ajută să crească, atât ca profesionist, cât și ca om.

„De la toate, absolut toate evenimentele plec cu câte o lecție învățată și o experiență aparte! Toate îmi sunt la suflet, dar mult mai aproape îmi sunt cele pentru care am obținut diplome – acolo și efortul a fost mai mare, dar răsplata pe măsură… oamenii te-au apreciat și ți-au răsplătit meseria!”, a menționat fina artistei Carmen de la Sălciua.

Cum gestionează emoțiile fina cântăreței Carmen de la Sălciua

Pentru Monica, scena este locul unde emoțiile se transformă, unde nesiguranțele dispar, lăsând loc profesionalismului și pasiunii care o definesc. În fața publicului, reușește să îmbine naturalețea cu eleganța, iar fiecare apariție devine o dovadă că face ceea ce iubește cu adevărat

„Primul lucru cred că emoțiile. Eu, când urc pe scenă, nu am emoții, nu le cunosc atunci când fac cu drag ceea ce fac. Nu e loc de așa ceva când totul trebuie să iasă ca la carte! Și multe alte momente pe care le fac la fiecare eveniment unde particip, însă astea rămân știute doar de cei care mă întâlnesc!”, a subliniat Monica.

De altfel, prezentatoarea este convinsă că succesul ei se datorează în primul rând conexiunii reale cu oamenii și autenticității pe care o transmite de fiecare dată.

„În primul rând trebuie să fii autentic. Oamenii se îndrăgostesc de personalitatea ta. Sunt naturală, sunt convingătoare, simt publicul și mă transpun în mintea lui – astfel îl cuceresc”, a completat prezentatoarea.

Mesajul pentru cei care își urmează visul

Monica a dezvăluit că, înainte de a urca pe scenă, are un ritual aparte: rostește o rugăciune. De altfel, Monica Daniciu Marian, fina artistei Carmen de la Sălciua, a transmis și un mesaj celor care își urmează visul.