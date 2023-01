Filmul românesc de pe Netflix care a urcat pe locul 1 în top. Teambuilding e deja istorie

Producțiile autohtone au un succes din ce în ce mai mare în rândul publicului de la noi din țară, nu doar pe marele ecran, ci și pe platformele de streaming. Acesta este filmul românesc de pe Netflix care a urcat pe locul 1 în top, luând locul deja celebrului „Teambuilding”.

Proiectele cineaștilor de la noi din țară câștigă tot mai mult tren în ultima perioadă.

După succesul fabulos de care s-a bucurat „Teambuilding”, un film ce a bătut recordurile de încasări pe marele ecran și care a făcut furori și după ce a fost inclus în catalogul celebrei platforme de streaming, un nou film românesc a ajuns pe locul unu în topul Netflix.

Românii s-au uitat într-un număr foarte mare la „Nunți, botezuri, înmormântări”, o comedie spumoasă ce are în distribuție nume importante di domeniu, precum Şerban Pavlu, Andreea Mateiu, Gheorghe Ifrim (din Las Fierbinţi), Anca Sigartău, Dan Rădulescu sau Ilona Brezoianu.

Pelicula a avut premiera în cinematografe în toamna anului trecut și spune povestea unui război izbucnit între doi vecini, proprietari de pământ în mult râvnitul Snagov. Bătăliile, de fapt, iau forma unor farse.

Ilona Brezoainu, care face un rol fabulos în „Nunți, botezuri, înmormântări”, a dezvăluit, într-un interviu acordat în exclusivitate jurnaliștilor Playtech Știri, cum percepe schimbările din viața sa, de când a început să apară tot mai des pe micul ecran.

„Mă confrunt cu o situație care îmi e și mie ușor ciudată. Tocmai am intrat aici și deja am dat două interviuri, deci pare că am ajuns la statutul acesta de om extrem de căutat să spună lucruri, ceea ce nu am foarte multe de spus, decât că e frumos să lucrezi în televiziune, am cunoscut mulți oameni, lucrez cu foarte mulți oameni, e frumos, nu poți să nu te bucuri de asta”, ne-a mărturisit ea.