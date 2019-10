Filmul Joker a creat isterie în întreaga lume. Tot mai multe persoane cer interzicerea peliculei

Lansarea filmului ”Joker” a creat isterie în întreaga lume. Mulți spectatori au ieșit din sală și acum cer interzicerea peliculei.

Filmul ”Joker” a fost lansat recent în cinematografe. Thrillerul psihologic american 2019, regizat de Todd Phillips, a creat isterie în întreaga lume. Unii spectatori au părăsit sălile de cinema și cer interzicerea peliculei, susținând că producția instigă la violență. Așadar, nu multă lume a apreciat filmul în care Joaquin Phoenix îl întruchipează pe Arthur Fleck, un individ singuratic, abuzat și cu probleme mintale, a cărui stabilitate este zdruncinată după ce este respins de societate.

În replică, reprezentanții studiourilor Warner Bros au afirmat că filmul nu promovează ori justifică violența din lumea reală: „Intenția filmului, a producătorilor nu a fost aceea de a face din acest personaj un erou”. De asemenea, și regizorul peliculei a avut ceva de spus. Scurt, Phillips i-a îndemnat pe oameni să vadă filmul înainte de a-l critica.

”Nu mi-aș fi putut imagina că va fi atât de discutat în întreaga lume, sincer. Cred că este bine că stârnește discuții și că au loc dezbateri pe baza lui. Este bine să vorbim despre el, dar ar fi de ajutor dacă l-am vedea”, a spus regizorul, la Festivalul de Film din New York.

Mai mulți spectatori nepregătiți pentru ceea ce urmau să vadă au părăsit sălile de cinema, din mai multe părți ale lumii, în care era difuzată producția.

„Într-adevăr am ieşit de la proiecţia «Joker». Era prea îngrozitor să fiu acolo cu toate modalităţile acelea de a promova violenţa şi problemele mintale.”

„Printr-o decizie luată în unanimitate, noi patru am ieşit de la proiecţia filmului «Joker». Nu am ieşit dintr-o sală de cinema de ani de zile. Niciodată nu am ieşit dintr-o sală de cinema mai incomod decât acum.”

„Chiar dacă momentan nu avem indicii concrete că ameninţările vor fi reale în oraşul Los Angeles, le transmitem spectatorilor că poliţiştii vor fi vizibili pe străzi” – comentariile oamenilor îngroziți de ce au văzut.