Pavel Bartoș este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune din România, dar este și un actor talentat. În plină izolare, Pavel Bartoș a încercat să îmbine aceste pasiuni, respectiv televiziunea și actoria, și, după ce și-a făcut o emisiune online, acum face și un film, și anume, un miniserial în care el are rolul principal, cel de regizor și cel de producător.

Filmul în care îl puteți vedea pe Pavel Bartoș în plină pandemie. Îl filmează chiar în aceste zile

Astfel, după ce seria ”Casa del Papel” a creat o adevărată isterie în rândul spectatorilor, Pavel Bartoș a făcut și o readaptare, mai exact o versiune românească pe care a numit-o ”La Casa de Pavel”. Chiar de la primul episod, denumit ”Am plecat în Hawaii”, prezentatorul de la ”Vocea României” a avut un real succes în rândul internauților, deoarece deocamdată difuzarea se face doar pe canalul său de YouTube.

„Am obținut primul rol principal în izolare în cel mai miniserial, cu cele mai mini episoade. La Casa de Pavel- cu cel mai mini-mare actor. Filmul nu are pretenția de Oscar, nici de Globurile de Aur, poate de Premiile Gopo pentru că sunt sigur că se va face o ediție a Premiilor Gopo cu filmele făcute în izolare, iar filmul meu are mari șanse la toate premiile”, a vorbit Pavel Bartoș despre cel mai recent proiect al lui.

Începuturi dificile

Pentru Pavel Bartoș, începuturile în carieră nu au fost ușoare. Acesta a declarat că pentru a se impunea în lumea teatrului și a filmului a fost nevoit să de 37 de probe pentru a obține primul rol:

„Am dat 37 de castinguri până la primul rol obținut, dar nu m-a demoralizat. Am fost convins că nu eram omul potrivit la locul potrivit. Am învățat câte ceva devenind mai bun cu fiecare casting. Știam că pot și am reușit”, a povestit Pavel Bartoș pentru Libertatea.ro.