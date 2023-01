Filmul de pe Netflix care te va face să râzi cu lacrimi. Milioane de oameni l-au văzut deja

Majoritatea oamenilor adoră să se uite la filme în zilele în care vor să se relaxeze. Această activitate a devenit pentru unii chiar un obicei în weekend alături de prieteni sau familie. Serile de film încep în cele mai multe case pe canapeaua pufoasă din sufragerie unde se aduc dulciuri și preparate sărate care se servesc pe parcursul peliculei. Dacă vrei să faci același lucru la finalul acesta de săptămână, ai mai jos o variantă fabuloasă de film care să te facă să râzi cu lacrimi.

Filmul care te va face să râzi cu lacrimi: este pe Netflix

Oameni de peste tot din lume adoră să se relaxeze la film într-o zi de weekend. Ne aflăm la final de săptămână și cei mai mulți se gândesc deja la momentele de relaxare pe care de cele mai multe ori le petrec alături de prieteni dragi sau familie.

Serile de film sunt deosebite pentru socializare, dar și pentru a crea o legătură mai strânsă cu unele persoane apropiate. Desigur că din peisaj nu poate să lipsească mâncarea la ceas târziu, sucurile acidulate sau chiar un pahar de vin în cazul în care vrei să îți faci de cap.

Indiferent de bucatele pe care le alegi, pelicula este cea mai importantă pentru că ea îți va schimba sau nu seara. În cazul în care ai rămas fără idei și vrei totuși să profiți de o seară surprinzătoare de sâmbătă în fața televizorului, ai mai jos un film care te va face să râzi cu lacrimi.

Trebuie să îl vezi și tu

,,How to build a girl” este o comedie spumoasă și deșteaptă. Pelicula este plină de energie, are mult umor și te ajută să ai o dispoziție mai bună sau să te simți mai relaxat. Proiectul este dus cu succes de la un capăt la altul de actrița Beanie Feldstein, care reușește să demonstreze că are multă maturitate, profesionalism și talent.

Aici poți vedea povestea unei tinere de 16 ani dintr-o familie săracă din Marea Britanie. Ea încearcă să își urmeze visele în ciuda originii, vârstei și a faptului că este o fată simplă.

Cea din urmă ajunge critic de rock la una din revistele de specialitate, depășindu-și astfel condiția și complexele sau fricile. În tot acest parcurs, aceasta are parte de multe peripeții care îi vor fi lecții de viață. Mai exact, tânăra învață să se bucure de ceea ce primește din partea universului, dar cu zâmbetul pe buze.