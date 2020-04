Filmări bombă cu Brigitte și Ilie Năstase! Fostul tenisman o acuză pe actuala doamna Pastramă că are o relație cu Cătălin Cazacu de la Exatlon

Filmări bombă care explică situația complicată din trecut dintre foștii soți! A recunoscut sau nu Brigitte că a avut o relație amoroasă cu Cătălin Cazacu?

Imagini surprinzătoare cu Brigitte și Ilie Năstase! Este deja cunoscut faptul că cei doi foști soți au trăit o poveste de dragoste extrem de controversată. Mereu între divorț și împăcări, mereu cu scandalul la ușă, dar cu toate astea nu au renunțat ani buni la ceea ce îi unea. Deși au susținut în repetate rânduri că vor să formeze o familie împreună, aceștia nu au făcut un copil. Brigitte a devenit la scurt timp doamna Pastramă, iar fostul tenismen și-a găsit fericirea și liniștea în brațele Ioanei Simion.

Brigi și fostul soț și-au spus adio deja de mult timp, dar se pare că cineva care a avut acces la câteva detalii picante dintre ei dorește să pună paie pe foc. Recent, pe una dintre cele mai în vogă aplicații – Tik Tok – a apărut un filmuleț cu afacerista plângând de mama focului în timp ce Năstase o amenința cu faptul că va duce orice informație care o acuză de adulter la avocat. Suspicios este, însă, că video-ul este postat pe o pagină abia făcută, cu un nume anonim care are doar aceste imagini. Nu se știe cine ar putea să intervină în fericirea actuală a foștilor soți Năstase, dar e clar că este cineva care a avut acces la documente mai intime. De asemenea, cel care a realizat noul profil pe Tik Tok are doar 59 de urmăritori, 18 urmăriri și 604 aprecieri la video-ul în cauză care a reușit să strângă peste 25 de mii de vizualizări în primele 15 minute.

„Eu sunt de acord. Nu o să îi las nimic, eu nu am copii cu ea şi nu am de ce să îi las. Nu mai vreau circul ăsta care a fost. Nu mă interesează. Nu am nicio treabă. E puţin urât să vii cu o zi înainte de divorţ să faci circ. Anul trecut erai cu Cazacu. Dacă nu vrei să îmi dai divorţul poate se supără Corneliu (n.r. actualul ei iubit). Eu? Nu! Fata cu care sunt are foarte bun simţ şi vrea să se termine mai întâi şi apoi intrăm în relaţie. (…). Numele nu i-l dau. Acum e prea devreme să spun (n.r. dacă îi pare rău). Te-am chinuit eu un an? Tu m-ai chinuit opt! Vă rog să mă scuzaţi, eu merg să mă culc”

Ilie Năstase