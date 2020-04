De ce s-au despărțit Ilie Năstase și Brigitte Sfăt. Cine pe cine a înșelat? Adevărul a ieșit la iveală

S-a aflat de ce s-au despărțit Ilie Năstase și Brigitte Sfăt! La mai bine de doi ani de când și-au spus adio, a apărut și informația care a stat la baza divorțului dintre cei doi. Ilie Năstase și Brigitte Sfăt au împărțit bune și rele ani de zile, iar fanii cuplului încă regretă separarea lor.

De ce s-au despărțit Ilie Năstase și Brigitte Sfăt

Au avut și momente frumoase, dar și multe momente tragi-comice în care s-au luat la bătaie chiar și în văzul lumii. Au fost acuzații de infidelitate, în general la adresa lui Ilie Năstase. Dar ceea ce a descoperit marele fost tenismen a pus punct relației dintre cei doi.

Potrivit spynews.ro, Ilie Năstase a pus mâna pe telefonul brunetei și a reușit să treacă de parolă. Fostul tenismen a rămas șocat atunci când a găsit conversații siropoase purtate de Brigitte cu Cătălin Cazacu. Acesta a fost picătura care a umplut paharul, iar Ilie Năstase a pus punct căsniciei sale cu Brigitte.

Brigitte, victima hackerilor

În hohote de plâns, Brigitte a povestit, la Antena Stars, că i-au fost cerute sume de bani de la niște persoane care i-au spart contul de iCloud. A și plătit un timp, dar acum va merge la poliție pentru a depune plângere. Mai mult, i-a cerut scuze și fostuui soț pentru secretele care au fost dezvăluite și care urmează să mai apară în spațiul public.

„În urmă cu un an mi-a fost spart în mod repetat contul de iCloud. Și conectări de pe alte computere și id-uri, lucru pe care l-am observat acum o lună și ceva. Mi s-au cerut sume de bani, pe care uneori le-am plătit, dar nu mai pot să le plătesc.

Am refuzat să mai plătesc, drept pentru care, s-au dat și o să se mai dea lucruri pe care am încercat să le tin secrete. Le-am și șters, dar se pare că nu s-au șters complet de pe iCloud. Dar o să mă îndrept împotriva acestor persoane care mă tot șantajează și cer bani, către persoanele abilitate. Vreau să îmi cer scuze fostului meu soț pentru situația creată, pe care am încercat să o ocolesc. Nu sunt de vină că mi s-a spart contul de iCloud și sper ca poliția să își facă treaba”, a spus Brigitte Pastramă, la „Star Magazin”.