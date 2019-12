Fiica Vivianei îl plânge cu lacrimi amare pe Cornel Galeș. Ce mesaj emoționant a transmis Sasha

Fiica Vivianei, femeia care i-a fost alături lui Cornel Galeș după ce Ileana Ciuculete a murit, în urmă cu doi ani, a transmis un mesaj emoționant după ce bărbatul a încetat din viață în tragicul accident rutier produs, duminică, în Spania. Sasha a scris că își va aminti de Cornel Galeș ca despre „omul care zâmbea tot timpul și încerca să ne facă fericiți.”

Fiica Vivianei îl plânge cu lacrimi amare pe Cornel Galeș

Cornel Galeș a murit, duminică, într-un grav accident rutier produs pe o șosea din Spania. Vestea trecereii în neființă a distrus-o pe Viviana, femeia care i-a fost alături după ce fosta lui soție, Ileana Ciuculete, a încetat din viață, în anul 2017. Fiica Vivianei este și ea tristă și a transmis un mesaj emoționant.

„Încă nu pot realiza că te-ai dus și nu te voi mai vedea niciodată, că nu voi mai auzi glumele tale și râsul contagios. Se zice că Dumnezeu culege cele mai frumoase flori și poate d-aia te-a ales pe tine. Te vom păstra în sufletele noastre și ne vom aminti câtă bunătate exista în tine. Ne vom aduce aminte de omul care zâmbea tot timpul și încerca să ne facă fericiți. Ne vei lipsi! Drum lin, suflet bun! Dumnezeu să te aibă în pază!”, a transmis Sasha.

După moartea lui Cornel Galeș, au apărut zvonuri potrivit cărora bărbatul ar fi consumat alcool înainte de a se urca la volan și că ar fi condus cu viteză. Informațiile au fost dezmințite de un prieten.

„Pot să mor oricând. După ce Zânica și-a dat ultima suflare în brațele mele, nu mai îmi e frică de moarte. Regret doar că nu am avut o relație mai bună cu fiica mea. Am ajutat-o cât am putut, doar că mama ei nu a fost dispusă la mai mult”, a declarat bărbatul.