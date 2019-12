Ce “testament” a lăsat Cornel Galeș înainte să moară în accident. Cui a vrut să-i lase toată averea

Cornel Galeș a murit pe data de 1 decembrie, în urma unui accident rutier care s-a petrecut în Spania. Cu puțin timp de a-și găsi sfârșitul, soțul Ilenei Ciuculete i-a făcut câteva confesiuni unui prieten despre lucrurile pe care le deține.

„Testamentul” lui Cornel Galeș

Coincidența face ca Galeș, înainte de a se stinge din viață în accidentul rutier, să-i fi povestit unui prieten câteva detalii neștiute, detalii care ar fi alcătuit „testamentul” acestuia, conorm cancan.ro. Soțul Ilenei Ciuculete i-a mărturisit amicului său că nu este speciat de moarte, mai ales după experiența traumatizantă pe care a trăit-o, atunci când a fost alături de soția sa la ultima suflare. ”Pot să mor oricând. După ce Zânica și-a dat ultima suflare în brațele mele, nu mai îmi e frică de moarte. Regret doar că nu am avut o relație mai bună cu fiica mea. Am ajutat-o cât am putut, doar că mama ei nu a fost dispusă la mai mult”, i-ar fi spus Cornel Galeș prietenului său cu câteva zile înainte ca acesta să moară.

Potrivit sursei citate, Cornel ar fi investit o sumă frumușică în Spania, după ce a părăsit România. Acesta și-a cumpărat o mașină nouă și o casă, gândindu-se să o ia de la capăt departe de meleaguri. În urma aparențelor, fiica acestuia, pe care a părăsit-o când ea avea doar 4 ani, va urma să moștenească totul. Potrivit legilor din Spania, dacă bunurile deținute de Cornel nu vor fi revendicate de moștenitori, averea intră în posesia autorităților spaniole. În ceea ce-i privește pe fii regretatei artiste, cu care a avut nenumărate scandaluri, unul din ei a menționat că nu va mai vorbi de rău la adresa acestuia.

„Sincer credeam că sunt doar zvonuri”